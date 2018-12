Deutliche Fortschritte bei der Arbeitszeit

04.12.18

Mit einer grundsätzlichen Verständigung in den zentralen Themen der Arbeitszeit ist heute Morgen in Berlin die vierte Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn zu Ende gegangen.



So wurden Kompromisse bei den Themen Kurzpausen und Pausen im Zug sowie bei der Anwendung der verbesserten Ruhezeit- und Ruhetagsregelungen für das gesamte Zugpersonal erzielt. Diese Themen werden – vorbehaltlich einer Gesamteinigung – stufenweise verbessert, um den besonderen Anforderungen des Zugpersonals gerecht zu werden.



„Offenbar ist unser Hinweis auf die Dringlichkeit von Fortschritten in der nunmehr vierten Verhandlungsrunde beim Arbeitgeber angekommen“ so der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. „Zwar haben wir eine Einigung bei einem wesentlichen Teil unserer Kernforderungen zur Arbeitszeit erzielt, aber erneut kein Angebot zu Entgelterhöhung und Laufzeit bekommen. Nur wenn der Arbeitgeber hier ein überzeugendes Angebot vorlegt, wird es noch vor Weihnachten zu einem erfolgreichen Abschluss kommen können.“



Die DB hat für die Abschlussrunde am 6. und 7. Dezember 2018 in Hannover ein Gesamtangebot angekündigt.

(lifePR) (