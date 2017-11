GEVA Mediadaten 2018 ab sofort verfügbar

Die GEVA vertreibt seit vielen Jahren eigene, in der Getränkebranche etablierte Fachpublikationen. Jedes Medium für sich stellt dabei eine attraktive Plattform dar, die sowohl zur Kundenbindung als auch zur Eigenvermarktung erfolgreich, zielgerichtet und ohne Streuverluste eingesetzt werden kann. Wir bieten Ihnen damit eine unkomplizierte, professionelle Basis für Ihre gelungene Kunden-Kommunikation!



Ein Highlight in 2018 ist der neu geschaffene „Award der GASTFREUNDSCHAFT“, ein Wettbewerb um die beste Speise-und Getränkekarte, der erstmals im Rahmen der GEVA Jahrestagung in Amsterdam in den Kategorien Platin, Gold und Silber verliehen wird. Die GEVA Gastro und das Magazin GASTFREUNDSCHAFT wollen so die besondere Bedeutung der Speise- und Getränkekarte wieder in den Fokus rücken und ihr den Stellenwert geben, den sie verdient. Ausführliche Berichterstattung und die ersten Gewinner präsentieren wir Ihnen in der Augustausgabe der Gastfreundschaft.



Gastfreundschaft - das attraktive B2B Kundenmagazin für die Gastronomie



Die effiziente und beliebte Werbe- & Präsentationsplattform für die Branche. Ihr direkter Draht in die Gastronomie.



Jahrbuch der Gastfreundschaft – der wertvolle Helfer im Gastro-Alltag



Das "Jahrbuch der Gastfreundschaft" ist das professionelle Reservierungs- & Arbeitsbuch für die Gastronomie und zugleich ein hochwertiges Kunden- bzw. Weihnachtspräsent.



skoll – das beliebte B2C Magazin für Kunden von Getränke Fachmärkten



Das informative, kompetente und unterhaltsame Magazin für Kunden der Getränke-Fachmärkte.



Weitere Informationen zu den GEVA Publikationen finden Sie in unseren Mediadaten unter: http://www.geva.com/main/publikationen.html und alle Details zum Award unter: http://www.geva.com/main/branchenloesungen/GEVA-Award.html

