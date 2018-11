In den Winterurlaub mit leichtem Gepäck: Der GetYourGuide Pack-Knigge

20.11.18

Ohne Übergepäck in den Winterlaub: Ob Ski-Auszeit oder die Foto-Tour zu den Polarlichtern – wer im Winter verreist, steht oft vor der Herausforderung, die warme Kleidung in den Koffer zu bekommen. Entweder ist er zu klein oder die Gepäckregeln der Airline lassen ein großes, prallgefülltes Gepäckstück nicht zu. GetYourGuide (www.getyourguide.com), die größte Buchungsplattform für Reise-Aktivitäten, gibt sieben Tipps, wie Urlauber trotzdem warm und stilvoll gekleidet in die Winterferien gehen.





Gar nicht so uncool: Thermowäsche





Die Thermowäsche hat ihren schlechten Ruf nicht verdient. Tatsächlich bietet sie eine gute Möglichkeit, sich warm zu halten, ohne voluminöse Winterkleidung in kleine Koffer quetschen zu müssen. Thermowäsche kann beispielsweise auch unter dünnere Pullis und Strumpfhosen getragen werden – perfekt für alle Reiseziele, wo das Wetter kalt und die Menschen modebewusst sind, zum Beispiel Stockholm oder die kosmopolitischen Zentren Kanadas.





Ins Flugzeug statt in den Koffer





Bei eisigen Abenteuern sind dicke Stiefel und ein warmer Mantel unverzichtbar. Das heißt aber nicht, dass sie Platz im Koffer einnehmen müssen. Wer die schwersten Stücke im Flugzeug trägt, erspart sich nerviges Quetschen und Drücken und unnötige Kilos. Zudem schützen die warmen Sachen auch vor der kühlen Klimaanlage im Flieger.





Rollen statt Falten





Diese bewährte Vorgehensweise beschert Reisenden viel Extraplatz im Koffer: Die Kleidung zu rollen anstatt sie zu falten, bevor sie in den Koffer kommt. Damit werden nicht nur Lücken minimiert, sondern auch unschönen Knitterfalten vorgebeugt.





Zwiebellook





Wer in kalte Reiseziele fährt, setzt meist auf dicke Pullis. Jedoch ist es cleverer, stattdessen mehrere leichte Stücke mitzunehmen. Warm und gemütlich sind auch mehrere Kleidungsschichten übereinander. Zugleich bietet dies mehr Optionen, um Outfits zu kombinieren.





Farbpalette begrenzen





Wer bei kaltem Wetter elegant aussehen möchte, sollte auf Schwarz und Co. setzen, denn mit dunklen, neutralen Farben können viel einfacher stilvolle Outfits zusammengestellt werden. Ein paar dunkle Jeans können mit verschiedensten Kleidungsstücken praktisch kombiniert werden und auch ein schwarzer Mantel passt immer zu allem.





Ein Paar Stiefel





Wer keine großen Wanderungen plant, dem wird ein Paar Stiefel oft ausreichen. Viele schwere Schuhe nehmen nicht nur kostbaren Platz im Koffer ein, sondern führen eventuell auch zu Übergepäck. Wer allerdings Outdoor-Ausflüge in Island plant, setzt lieber auf robustes Schuhwerk. Dabei kann jedoch ebenso Platz gespart werden: Stiefel und größere Schuhe sind der perfekte Aufbewahrungsort für zusammengerollte Socken und Unterwäsche.





Die richtigen Accessoires auswählen





Accessoires bleiben beim Kofferpacken meistens auf der Strecke, dabei können gerade sie den entscheidenden Unterschied für das Outfit ausmachen: Ausdrucksstarker Schmuck und bunte Schals lassen das gleiche Outfit jeden Tag anders aussehen.



Diese Tipps und weitere Hitlisten, Insider-Tipps sowie News & Trends gibt es im GetYourGuide Blog.

(lifePR) (