GetYourGuide Deutschland GmbH

GetYourGuide ist die Buchungsplattform für einzigartige Reiseerlebnisse. Angetrieben von einem globalen Team von über 400 Reiseexperten hilft GetYourGuide Reisenden überall auf der Welt, die besten Aktivitäten zu finden - darunter Skip-the-line-Tickets an den berühmtesten Sehenswürdigkeiten, geführte Touren von lokalen Experten, originelle Food & Beverage Entdeckungstouren, aber auch sogenannte "Bucket List"-Erlebnisse und Nischenangebote, die es nur an bestimmten Orten gibt. Seit der Gründung im Jahr 2009 haben Reisende aus mehr als 155 Ländern über 18 Millionen Touren, Aktivitäten und Sightseeing-Tickets bei GetYourGuide gebucht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und unterhält Büros in 14 Ländern weltweit. Nähere Informationen finden sich auf der Website www.getyourguide.com.