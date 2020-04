Pressemitteilung BoxID: 795368 (Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) gemeinnützige GmbH)

Schrott kann so wertvoll sein

Spende für Unterstützte Kommunikation im Hegau-Jugendwerk Gailingen

Seit gut neun Jahren sammelt Gottfried Feiß aus Bodman-Ludwigshafen neben seinem Hauptberuf Metallschrott, um den Erlös für einen guten Zweck zu spenden. Seit Mitte 2009 gingen bereits über 50.000 Euro an mehr als 50 verschiedene Organisationen, wie beispielsweise Kindergärten und gemeinnützige Vereine.



Auch das Hegau-Jugendwerk in Gailingen wurde kürzlich mit einer Spende von 500 Euro bedacht, die von Ramona Biller und Cornelia Fischer mit Freude entgegengenommen wurde. Gemeinsam leiten sie die Beratungsstelle für Unterstütze Kommunikation der Wilhelm-Bläsig-Schule am Hegau-Jugendwerk, ein staatlich anerkanntes Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung.



In ihrem Fachbereich Unterstützte Kommunikation geht es vor allem darum, nicht sprechenden Menschen mit teils elektronischen Kommunikations- und Ansteuerungshilfen einen Zugang zur Kommunikation zu ermöglichen. Daher ist die Spende von Herrn Feiß und seinem Team, die genau für diesen Bereich eingesetzt werden wird, eine besonders wertvolle Unterstützung.





