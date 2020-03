Pressemitteilung BoxID: 788989 (Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) gemeinnützige GmbH)

Pizza als Dankeschön

Kulinarische Spende für couragiertes Handeln/Besondere Aufmerksamkeit nach Brand im Hegau-Jugendwerk

Mitarbeiter des Hegau-Jugendwerk Gailingen und Patienteneltern hatten am vergangenen Dienstagabend bei einem Brand im zweiten Obergeschoss der Frührehabilitation äußerst couragiert gehandelt und tatkräftig mit angepackt. Dadurch war das entsprechende Gebäude bereits beim Eintreffen der Feuerwehren, die sehr schnell vor Ort waren, weitestgehend geräumt.



Der Besitzer des Ali Baba Imbiss aus Gottmadingen, hatte von diesem besonderen Einsatz gehört und für ihn war sofort klar, dass er denjenigen, die sich so großartig und besonnen eingesetzt hatten, etwas Gutes tun möchte. Und so kam seine Frau Heidemarie Ata (Bildmitte), Krankenschwester im Hegau-Jugendwerk und ihr Stiefsohn Ahmet zusammen als Überbringer gleich mit mehreren Familienpizzen persönlich vorbei und übergaben diese an Pia Stüwe, Stationsleitung der betroffenen Station B2 (rechts im Bild). Diese freute sich mächtig über diese tolle Geste und dass sie die Patienten, ihre Angehörigen sowie ihr Team spontan mit „Pizza für alle“ überraschen konnte.

