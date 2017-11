Arbeitsplatz mit hohem Zufriedenheitspotential

Bei bester Stimmung feierte das Hegau-Jugendwerk am 23. November seine Jubilare und Rentner. An einer schön gedeckten Kaffeetafel im Konferenzraum konnte Markus Beck, stellvertretender Geschäftsführer des Hegau-Jugendwerks (HJW), eine große Runde an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen. Als "neuer Vor-Ort-Kümmerer", der das Hegau-Jugendwerk als besondere Einrichtung mit seinem besonderen Geist innerhalb kurzer Zeit schätzen gelernt hat, freute er sich über eine so große Anzahl langjähriger Beschäftigter, die der Einrichtung oft ein Leben lang verbunden blieben.



Es seien unruhige Zeiten im Gesundheitswesen, so Beck, kleine Hoffnungsschimmer gebe es, wichtig sei, sich stets den neuen Anforderungen der Zeit zu stellen und Veränderungen nicht zu scheuen, weder strukturell noch personell. Dem Neubau der Frühreha maß er höchste Priorität zu.



Er sprach den Geehrten großen Dank und Anerkennung für treu geleistete Arbeit im öffentlichen Dienst aus; im Falle des Hegau-Jugendwerks decken sich die langen Jahre im öffentlichen Dienst meist mit den Berufsjahren im HJW. Auch fast alle (Un)Ruheständler hatten ihr gesamtes Arbeitsleben im HJW verbracht - und wie sich bei der Feier zeigte: Sie alle bekannten, dass sie jeden Tag gerne zur Arbeit gekommen seien und ihre Arbeit im Hegau-Jugendwerk sinnstiftend, erfüllend und zufriedenstellend gewesen sei. Sie lobten das "tolle Team" und bedankten sich für die "schöne Zeit" im Hegau-Jugendwerk. Beeindruckt von dieser Treue und Begeisterung für ihre Arbeit, ehrte Beck gleich doppelt so gerne. Jeder einzelne bekam eine Urkunde und ein Präsent aus der Berufstherapie - ein Stöpsel für Flaschen mit geistvollem Inhalt. Die Urkunde für die 40jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist gar vom Landesvater Winfried Kretschmann unterschrieben.

