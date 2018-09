Hoher Saarland-Anteil bei aktueller ZDF-ARTE-Produktion "In Wahrheit"

Letzte Klappe bei Dreharbeiten zu Teil 3 „Stille Wasser sind tief“

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fällt die letzte Klappe für den dritten Teil der ZDF-ARTE-Krimireihe „In Wahrheit“. Die Dreharbeiten zu „Stille Wasser sind tief“ (Arbeitstitel) führten das Filmteam um Drehbuchautor und Regisseur Miguel Alexandre in viele Ecken des Saarlandes und das angrenzende Lothringen. Drehorte waren u. a. die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Alt-Saarbrücken, der Saarbrücker Staden, das Saarbrücker Schloss, die Nied sowie die ehemalige Bergarbeitersiedlung Villerupt in Lothringen.



Unterstützt wurde das Produktionsteam von der Saarland Medien GmbH, die u.a. bei der Suche nach geeigneten Drehorten, Teammitgliedern und Komparsen behilflich war. SLM-Geschäftsführer Uwe Conradt weist auf die hohe Saarländer-Dichte bei der Produktion hin: „Zu dem etwa 40-köpfigen Produktionsteam gehörten auch sechs Saarländer, darunter der erste Aufnahmeleiter, der Motivaufnahmeleiter und die Location Scouts. Zudem waren an der Produktion 326 saarländische Komparsen beteiligt. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass die Produktion – wie auch schon die beiden ersten Filme - von zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur tatkräftig unterstützt wurde.



Der zweite Teil der Reihe mit dem Titel „In Wahrheit – Jette ist tot“, der im November vergangenen Jahres gedreht wurde, wird am 14. September 2018 um 20:15 Uhr auf ARTE ausgestrahlt. Ein Sendetermin für den dritten Teil steht noch nicht fest.



Hintergrundinformationen zu „Stille Wasser sind tief“:



„In Wahrheit – Stille Wasser sind tief“ ist eine Produktion der Network Movie Film- und Fernsehproduktion (Produzentin: Jutta Lieck-Klenke) im Auftrag von ZDF und ARTE. Regie führt Miguel Alexandre nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Harald Göckeritz geschrieben hat.



Als die Leiche eines 16-jährigen Jungen in einem See nahe einer alten Bergarbeitersiedlung gefunden wird, beginnen die Ermittlungen in einem der Polizei gegenüber verschlossenen Milieu. Hatte der Junge mit einer in der Gegend operierenden Jugendgang zu tun? Ihr neuer Fall führt Judith Mohn (Christina Hecke) in ihre eigene Vergangenheit, denn sie ist an diesem Ort aufgewachsen, hat aber der Siedlung und ihrer Familie vor mehr als 20 Jahren den Rücken gekehrt und ist Polizistin geworden, was dort nicht jedem gefällt…



Darsteller: Christina Hecke, Robin Sondermann, Rudolf Kowalski, Matti Schmidt-Schaller, Bernadette Heerwagen u.v.m.

