Weihnachtsgeschenke für mehr als zehn Millionen Kinder

25.01.19

Die weltweite Geschenkaktion „Operation Christmas Child“ – im deutschsprachigen Raum bekannt als „Weihnachten im Schuhkarton“ – hat im vergangenen Jahr wieder mehr als zehn Millionen Kinder erreicht. Gepackt wurden die Geschenkpakete von Päckchenpackern in 13 Sammelländern.



10.623.776 Kinder in rund 100 Ländern dürfen sich über das oftmals erste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens freuen. Das teilte der Verein Samaritan’s Purse (ehemals: Geschenke der Hoffnung) in Berlin mit. In insgesamt 13 Sammelländern füllten Millionen Menschen Schuhkartons mit neuen Geschenken wie Spielzeug, Süßigkeiten, Kleidung, Schulmaterialien und Hygieneartikeln. Die Päckchen werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen im Rahmen von Weihnachtsfeiern zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. „,Weihnachten im Schuhkarton‘ vernetzt zigtausende Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen rund um den Globus und gibt ihnen die Möglichkeit, auf kreative Weise Kinder und ihre Familien mit der Liebe Gottes zu berühren“, erklärte der Vorstand von Samaritan’s Purse e. V., Sylke Busenbender. Auch wenn die Gesamtbilanz im Vergleich zum Vorjahr etwas rückläufig sei, sei es nach wie vor eine „großartige Anzahl an Kindern, die erfahren, dass sie geliebt und wertgeschätzt sind“. Im deutschsprachigen Raum hat die Aktion leichten Zulauf. Nach den nun endgültigen Zahlen konnten insgesamt 413.671 Päckchen auf die Reise geschickt werden und damit 1,1 % mehr als im Jahr 2017.



Mehr als 70.000 Partner involviert

Allein für die Organisation der Weihnachtsfeiern in den Ländern, die vom deutschsprachigen Raum beliefert werden, braucht es rund 2.800 geschulte Partner, rechnet der Leiter der Aktion, Rainer Saga, vor. Weltweit seien weit mehr als 70.000 Kirchengemeinden in die Verteilungen involviert. „Im Rahmen von ,Weihnachten im Schuhkarton‘ erleben wir immer wieder, wie vor Ort konfessionelle Grenzen überwundern und Christen sich gemeinsam für ihr Umfeld einsetzen – das begeistert uns.“ Entscheidend aber seien die vielen Millionen Kinder und Familien, die durch die Aktion unvergessliche Freude erfahren und für die Liebe mit Händen greifbar wurde. „Was ist nachhaltiger, als Wertschätzung zu erleben und neue Perspektiven zu entdecken?“, fragt Saga. „Wir haben sehr viele Beispiele von jungen Erwachsenen, die als Kind beschenkt wurden und heute die Aktion aktiv unterstützen. Sie haben Gottes Liebe erlebt, die neuen Perspektiven in ihrem Leben eröffnet hat und sich nun multipliziert, indem sie diese Liebe weiterschenken.“ Aktuelle Bilder sowie weitere Zahlen und Fakten gibt es auf der Webseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org. Seinen Online-Schuhkarton für 2019 kann man auch jetzt schon digital auf die Reise schicken: www.online-packen.de



Zum Hintergrund:

Weltweit wurden Päckchen in Australien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Neuseeland, Österreich, Schweiz, Spanien, Südtirol und den USA gesammelt. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gingen 2018 nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine und in ein afrikanisches Land.*

*Aus Sicherheitsgründen keine namentliche Nennung.

