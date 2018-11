Medienmitteilung zur «Sozialen Nachlassplanung»

06.11.18

In der Region Nordwestschweiz häufen sich Kündigungen und Totalsanierungen. Langjährige Mieter und Mieterinnen müssen ein neues Zuhause suchen und drohen aus ihrem bisherigen Wohnumfeld verdrängt zu werden. Dies stellt nicht nur Familien oder ältere Menschen vor grosse Probleme. Die Wohnbaugenossenschaften sind bereit, einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Spekulation zu leisten. Mit der Kampagne «Soziale Nachlassplanung» rufen Sie Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer auf ihre Liegenschaften mit warmen Händen einer Wohnbaugenossenschaft zu verkaufen. Die Wohngenossenschaften gewähren den Hausbesitzern ein Wohnrecht, die Mieter bekommen keine Kündigungen und die Wohnungen werden sanft renoviert. Mieterinnen und Mieter sind aufgerufen mit ihren Eigentümern Kontakt aufzunehmen und sie zu ermuntern, das Haus nicht spekulativ zu verkaufen.



Es geht auch anders!



Verschiedene Wohnbaugenossenschaften der Region haben es vorgemacht und kauften in den letzten Jahren bewohnte Liegenschaften vom Immobilienmarkt. Dies hat Vorteile: Der Wohnraum wird damit langfristig der Spekulation entzogen und kann der bisherigen Bewohnerschaft – zur sogenannten Kostenmiete – nach nichtprofitorientierten Kriterien weiter vermietet werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden als Mitglieder in der entsprechenden Genossenschaft aufgenommen und können an zukünftigen Entscheidungen partizipieren. Sanierungen, die bei gekauften Objekten oft notwendig sind, werden mit Augenmass und in Absprache mit der bisherigen Mieterschaft sozialverträglich ausgeführt.



Diese hoffnungsvolle Praxis nahm der Regionalverband wohnbaugenossenschaften nordwestschweiz zum Anlass und hat eine entsprechende Informationskampagne erarbeitet. Mit der Kampagne «Soziale Nachlassplanung» sollen Hausbesitzer ermuntert werden, ihre Häuser an Wohnbaugenossenschaften zu verkaufen. Diese sind Garant dafür, dass Wohnungen nicht in Stockwerkeigentum umgewandelt, sondern dass die Wohnungen sanft renoviert werden.



Liegenschaften noch mit warmen Händen weiter geben!



Vermieter, denen ihre Mieterschaft am Herzen liegt, sollen durch die Kampagne «Soziale Nachlassplanung» sensibilisiert werden, eine nachhaltige Lösung für ihre Liegenschaft frühzeitig zu organisieren. Verschiedene Wohngenossenschaften stehen dafür in der Region Nordwestschweiz als mögliche Partner zur Verfügung und der Regionalverband bietet dazu die Beratung. Aufgrund der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau können Wohngenossenschaften eine soziale Bewirtschaftung der gekauften Liegenschaften langfristig garantieren. Gemeinsam mit verkaufswilligen Eigentümerinnen und Eigentümern können massgeschneiderte Übernahmelösungen ausgearbeitet werden, wie bspw. ein Wohnrecht für Eigentümer, die in ihrer Liegenschaft noch weiter wohnen bleiben wollen oder ein Verkäuferdarlehen als langfristige Anlagelösung.



Mieterinnen und Mieter, seid aufmerksam und pflegt den Kontakt zum Hausbesitzer



Mieterinnen und Mieter sind nicht hilf- und machtlos. Sie erfahren in der Regel als erstes Veränderungen über ihre Hausbesitzerin oder ihren Hausbesitzer. Frühzeitige Kontaktaufnahme und Vorschläge zum Hauskauf sind bei vielen älteren Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer willkommen, denn im Alter fühlen sich viele mit der Bewirtschaftung und dem Unterhalt überfordert.



Mieterinnen und Mieter, seid wachsam und haltet Augen und Ohren offen. Versucht möglichst frühzeitig mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen, damit die Liegenschaft nicht in falsche Hände kommt. Die Wohngenossenschaften stehen dafür bereit, kontaktiert uns. Wir helfen weiter.

