Erster Aufruf 2019 zur Einreichung von LEADER-Projekten

Die Lokale Aktionsgruppe Pfälzerwald plus startet den ersten Aufruf für das Jahr 2020 zur Einreichung von Projekten für das LEADER-Programm. Hierfür stehen Fördergelder in Höhe von 230.386,55 € aus EU- und Landesmitteln zur Vergabe bereit. Projektvorschläge können von Privatpersonen, Vereinen oder öffentlichen Institutionen eingereicht werden.



Die konkreten Projekte müssen zu „Mehr Leben und erleben“ in der Region beitragen. Gefördert werden z.B. Maßnahmen, die die Stärkung der Dörfer und Dorfgemeinschaften oder die Erzeugung und Vermarktung Regionaler Produkte zum Ziel haben.



Die Frist zur Einreichung der Projektsteckbriefe endet am 27. März 2020. Das Auswahlverfahren der Projekte findet im Rahmen der Vorstandssitzung am 05. Mai 2020 statt.

Nähere Informationen zu den Fördersätzen und dem Antragsverfahren finden Interessierte unter www.pfaelzerwaldplus.de. Als Ansprechpartnerinnen stehen Monika Satory und Ute Weisbrod-Mohr unter Tel. 06331/809-343 /-309 oder E-Mail: kontakt@pfaelzerwaldplus.de gerne zur Verfügung.



Hintergrund:



Der LEADER-Region Pfälzerwald plus umfasst den gesamten Landkreis Südwestpfalz sowie die Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße), die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd (Landkreis Kaiserslautern) und die Verbands-gemeinde Lambrecht/Pfalz (Landkreis Bad Dürkheim). Der Region stehen bis zum Jahr 2020 Fördermittel aus EU-, Landes- und kommunalen Töpfen in Höhe von 3,9 Mio € zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung. Für die Verteilung der Fördermittel ist die Lokale Aktionsgruppe Pfälzerwald plus verantwortlich, die sich als Verein unter dem Namen "LAG Pfälzerwald plus e.V." organisiert hat. Die LAG hat sich sechs Zielbereiche gesetzt, die sie mit dem Fördergeld unterstützen möchte.

