Gerresheimer auf der MakeUp in Paris: Glas für unverwechselbare Kosmetikprodukte

Gerresheimer präsentiert am 21. und 22. Juni zum sechsten Mal auf der Messe MakeUp in Paris seine aktuellen Glaskreationen für Kosmetikprodukte im Carrousel du Louvre am Stand F2.



„Glas veredelt den Markenauftritt von Kosmetikprodukten. Die jeweilige Zielgruppe lässt sich durch den gezielten Einsatz von Form und Farbe gut ansprechen“, sagt Olivier Strauss, der als Experte und Area Sales Manager mit seinem Team auf der MakeUp Kunden und Interessenten berät.



Erst vor kurzem wurde Gerresheimer in Momiginies von einem namhaften Lieferanten für seine Leistungen ausgezeichnet.



Glasflakons und –tiegel in vielen Designs ermöglichen unverwechselbare Markenauftritte für Parfum- und Pflegeprodukte. Klare Konturen und elegante Materialien verheißen gesunde und wohltuende Schönheitspflege.



Extravagant gestaltete Flakons, Tiegel und Flaschen sowie die Beratung und der umfassende Service haben Gerresheimer in der Welt der Düfte und Schönheitspflege einen sehr guten Ruf beschert.



Gerresheimer produziert an zwei hochspezialisierten Standorten für seine namhaften Kunden in der Kosmetikindustrie: in Momignies in Belgien und in Tettau in Deutschland. Beide Standorte verfügen über moderne Produktionstechnik und über ausgezeichnete Fachleute für das Design und den Bau von anspruchsvollen Formen. Darüber hinaus besitzen beide Werke Abteilungen für die Dekoration und Veredelung der Produkte.



Die Gerresheimer Gruppe ist mit ihren Innovationen für den Verpa-ckungsmarkt ein wichtiger Partner für die weltweite Parfum-, Kosmetik- und Körperpflege-Industrie und nimmt eine starke Position im Prestige- und Masstige-Segment ein.



Gerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit rund 10.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie.



