Gerresheimer auf der CPhI South East Asia: Neues Röhrenglaswerk in Indien - MultiShell Vials für sensible Medikamente

Ein neues Werk für die Produktion von Vials und Ampullen aus Glas im indischen Kosamba und die innovativen MultiShell Vials aus Kunststoff mit ihren einzigartigen Barriereeigenschaften; das sind die Neuigkeiten und Innovationen von Gerresheimer auf der CPhI South East Asia in Jakarta (Indonesien) am Stand H13 vom 27. bis zum 29. März.



„Auf den Wirkstoff und seine Eigenschaften kommt es an, ob er sich besser in Glas oder Kunststoff aufbewahren lässt. Gerresheimer bietet Verpackungslösungen aus beiden Materialien. „Wir wollen unseren Kunden Lösungen anbieten, die sich für seine Formulierung am besten eignen,“ sagt Lars Priess, Vice President Sales & Business Development Asia Plastic Packaging.



Gx Vials und Ampullen aus Kosamba



Mit dem neuen Werk in Indien kann Gerresheimer die starke Nachfrage nach Gx Vials gut bedienen. Gerresheimer stellt Injektionsfläschchen mit einem Fassungsvermögen zwischen 1 und 50 ml her. Neben den Fläschchen präsentiert Gerresheimer weitere Kernprodukte: dazu gehören Ampullen, Karpulen, Fläschchen und weitere Spezialprodukte aus Borosilikatglas verschiedener Qualitätstypen.



Gx MultiShell Vials



Gx MultiShell Vials vereinen die besten Eigenschaften von Kunststoff- und Glasverpackungen für flüssige Medikamente. Die Fläschchen sind mit einer einschichtigen Struktur aus COP (Cyclic Olefine Polymer) erhältlich oder in einer einzigartigen dreilagigen Struktur mit zwei COP (Cyclic Olefine Polymer) Schichten und einer Mittellage aus Polyamid (PA) verfügbar. Sie weisen einzigartige Barriereeigenschaften auf, die die Stabilität der Medikamente verbessern und somit die Haltbarkeit entsprechend verlängern. Die außergewöhnliche Durchstoßfestigkeit der mehrlagigen Struktur verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit, selbst bei Einwirkung sehr starker mechanischer Belastungen, und prädestiniert die Fläschchen als Verpackungslösung für zytotoxische Medikamente. Die Fläschchen sind in den Größen 2, 5, 10, 15, 50 und 100ml verfügbar.



Weitere Infos



Gerresheimer Primary Packaging Glass



Fläschchen aus Kunststoff für Parenteralia





Gerresheimer AG

Gerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit rund 10.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie.



Gx und MultiShell sind eingetragene Markenzeichen der Gerresheimer Gruppe.





