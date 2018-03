GERMAS wird 40 Jahre alt

Nein, ein Aprilscherz sollte es nicht sein, als GERMAS am 01.04.1978 in Schwabach gegründet wurde.



In den frühen Jahren als Produktionsbetrieb mit gut 50 Näherinnen produzierte man im mittelfränkischen Schwabach erfolgreich Nierengurte, Halswärmer und andere Artikel für Motorradfahrer in ganz Europa unter dem eigenen Logo und auch Fremdlogos.



Nach dem Tod von Gerd Ebert im Jahre 1998 baute Sybille Ebert eine Bekleidungslinie auf, die vom Start weg sehr erfolgreich war.



Immer im Trend. >Modische und funktionelle Bekleidung zum vernünftigen Preis<… das war das Motto. Ebenso wurde der Big Biker mit seinen Wünschen im großen Stil berücksichtigt. Über 50 Übergrößen (oft bis 12XL) sind im Angebot von GERMAS. Auch erkannte man früh das Potential der Wiedereinsteiger und engagierte bereits für den Katalog 2009 männliche >Best-Agers< als Model. Das war zu dieser Zeit so revolutionär, dass sogar das Fernsehen die Katalogaufnahmen begleitete.



Mittlerweile hat die nächste Generation die Firmenleitung übernommen. Michael Ebert führt die Geschäfte seit ein paar Jahren. Auch unter seiner Leitung pflegt die Firma den speziellen Angebotsbereich. Außer einem zeitgemäßen modischen und sicherheitsrelevanten Angebots an Tourenbekleidung, Rollerbekleidung finden sich viele Jacken, Hosen, Handschuhe im derzeit trendigen Jeans/Kevlar Style, Vintage Look und New Classics. Und, nach wie vor, werden Big Biker und Big Bikerinnen bis 12XL fündig. >>Passt nicht, gibt‘s nicht<<.



www.germas.de

