Pressemitteilung BoxID: 745938 (Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH)

Der J-O-Ś Jugend - und SchülerTheaterTag findet am 21.06.2019 am Gerhart-Hauptmann-Theater statt

Unter dem Titel »Your Stage, Your Show« findet am Freitag, dem 21. Juni 2019, von 10:00 bis 15:00 Uhr der J-O-Ś Jugend – und SchülerTheaterTag am Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau statt. Die große Bühne ist offen für Schultheatergruppen aus der Region, die ihr Können unter Beweis stellen wollen.



»Unsere Bühne für Euch!« Das Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau überlässt am 21. Juni von 10.00 bis 15.00 Uhr seine Bühne regionalen Schultheatergruppen am J-O-Ś Jugend- und Schülertheatertag.



Unter dem Motto »Your Stage, Your Show« soll jungen Leuten die Chance geboten werden, selbst kreativ zu werden und eigene Inszenierungen vor Gleichaltrigen präsentieren zu können. Auch Gruppen aus den Nachbarländern Polen und Tschechien sind herzlich willkommen.



Ziel der Aktion soll es sein, den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Gefühl für Theater neu zu entdecken und eigenes Engagement gegenüber der Kultur aufzubringen.



Unterstützt wird das Projekt durch die trinationale Theaterinitiative J-O-Ś sowie den TheaterJugendClub des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Zittau.



Bewerbt Euch und nutzt Eure Chance zu zeigen, was in Euch steckt! Der Bewerbungsbogen sowie weitere Informationen sind auf unserer Website zu finden.



Bewerbungen bitte bis zum 18.04.2019

per Mail an r.hoenig@g-h-t.de oder per Post an:



Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

z. Hd. Regina Hönig

Theaterring 12

02763 Zittau



Der J-O-Ś Jugend- und Schülertheatertag wird gefördert durch die Europäische Union und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Kooperationsprogramm des Freistaates Sachsen und der Tschechischen Republik »Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014 – 2020«.‎



Theater Zittau



Fr. 21.06. 10:00-15:00 Uhr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (