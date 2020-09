Gercona e.K

Jahrzehntelange Erfahrung in den unterschiedlichsten Branchen hat GERCONA zum erfolgreichen Anbieter von Produkten für die industrielle Weiterverarbeitung spezialisiert.



Seitdem wir zum ersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes mit Resysta® in Berührung kamen, sind wir von diesem wunderbaren Material begeistert - und das bis heute. Resysta® ist definitiv ein nachhaltiger Werkstoff mit Zukunft. Gerade die unzähligen Einsatzmöglichkeiten, die flexible Handhabung und eine hervorragende Ökobilanz überzeugen. Wir von GERCONA sind stolz darauf, Resysta® vertreiben und noch bekannter machen zu dürfen. Tagtäglich geben wir unser Bestes, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten und diese von Resysta® zu überzeugen.



Tätig sind wir in den unterschiedlichsten Branchen, hauptsächlich in den Bereichen Bau und Bauelemente, Möbelbau, Fahrzeugbau, Innenausbau, Messebau sowie Verpackung. Unsere Kunden unterstützen wir bei der Auswahl des geeigneten Materials und bieten eine fachkundige Begleitung der Geschäftsbeziehung über die gesamte Dauer der Zusammenarbeit hinweg. Wichtig erscheint uns dabei die regelmäßige Herausgabe von Informationen über neue Produkte, die gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.



Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Partner den Slogan "Werkstoffe mit Zukunft" ebenso mittragen wie jeder einzelne Mitarbeiter unseres Unternehmens.



