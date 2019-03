INTERNORGA 2019 - GEPA präsentiert neues Tee-Sortiment #TimeForFairTea

14.03.19

Bühnenreif: Wie sich Tee in der Gastronomie gekonnt inszenieren lässt, demonstriert das Fair Trade-Unternehmen GEPA am Beispiel seines komplett neu überarbeiteten Bio-Tee-Sortiments auf der Leitmesse für den Außer-Haus-Markt INTERNORGA (Halle A1, Stand 210, 15. bis 19. März 2019 in Hamburg). Unter dem Motto „#TimeForFairTea“ präsentiert die GEPA eine Vielfalt von Schwarz-, Weiß-, Grün- Kräuter- und Wellnesstees sowie Chai-Spezialitäten. Besucher können dabei Lieblingskombinationen von Bio-Tee und Bio-Schokolade im sogenannten „Food-Pairing“ entdecken. Der Außer-Haus-Service der GEPA informiert außerdem, wie er Interessierte bei Kauf und Finanzierung neuer Kaffeemaschinen unterstützen kann.



Mehr Pep für Cocktails mit Bio-Instant Chais



An ihrem Stand bietet die GEPA ihre Bio-Instant Chais Kurkuma, Ingwer und Vanille an und gibt phantasievolle Rezeptideen zum Aufpeppen von Cocktails und Desserts. Das Instant-Pulver ist vielseitig verwendbar, um beispielsweise Getränkevariationen wie „Chai Latte“ zu kreieren. Die Bio-Instant Chais können wie Kakao auch in Kaffeemaschinen eingesetzt werden.



Food-Pairing: Tee und Schokolade



Wie gut Tee und komplexe Schokoladen-Aromen miteinander harmonieren, zeigt der Außer-Haus-Service der GEPA am Beispiel ausgewählter Kombinationen. Besucher/-innen können beispielsweise einen traditionellen Chai mit einer Cardamom-Vollmilchschokolade und einer dunklen „Noir Chili“ oder einen würzigen Grüntee mit einer veganen Schokolade und einer „Noir Lemon“- Schokolade mit 85 Prozent Kakaoanteil testen.



Werbekostenzuschuss für neue Kaffeemaschinen



Seit 2018 unterstützt die GEPA ihre Kunden bei der Finanzierung für Kaffeemaschinen. Nach diesem neuen Konzept erhält der Kunde von ihr einen Werbekostenzuschuss; dadurch reduziert sich seine Leasingrate. Der Außer-Haus-Service der GEPA vereinbart mit ihm eine Finanzierungslaufzeit. Sie berät auch beim Kauf, denn sie arbeitet mit führenden Herstellern zusammen.



Regionale Verstärkung durch Handelsvertreter



Aktuell sucht der GEPA-Außer Haus Service exklusive Partner, die die GEPA in der Gastronomie für diverse Postleitzahlen-Gebiete vertreten. Durch diese externen Handelsvertreter wird der Service der GEPA in den Regionen noch besser abgedeckt.

