Die GEPA begrüßt EU-Verbot von Plastikgeschirr

Plastik kommt nicht in die Tüte: Fair Trade-Pionier GEPA hat den Beschluss der EU-Kommission ausdrücklich begrüßt, ein Verbot von Wegwerfartikeln wie Plastikgeschirr, Strohhalmen und Wattestäbchen zu entwickeln. GEPA-Geschäftsführer Peter Schaumberger: „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung! Auch wir vermeiden unnötigen Plastikmüll, wo immer es möglich ist. Ist aus Gründen der Lebensmittelsicherheit zusätzliche Verpackung unerlässlich, suchen wir nach umweltfreundlichen Alternativen. Beispielsweise verwenden wir als einer der Vorreiter schon seit rund fünf Jahren für Teebeutel und Innenwickel unserer Schokoladen Aromaschutzfolien aus über 90 Prozent nachwachsendem Holzzellstoff.“



Vor 40 Jahren GEPA-Tasche „Jute statt Plastik“Bereits vor 40 Jahren hat die GEPA mit ihrer legendären „Jute statt Plastik“-Tasche von Näherinnen aus Bangladesch ein Stück Zeitgeschichte geschrieben. Die Tasche wurde zum Inbegriff eines alternativen Lebensstils: Jute stand für ein nachwachsendes Naturprodukt, Plastik dagegen ist gestern wie heute ein Beispiel für die kapitalintensive, rohstoffverschwendende Produktion der Industrienationen. Was die GEPA als Zeichen für alternativen Lebensstil angestoßen hatte, ist aktueller denn je: Heute liegen vielfältig bedruckte Baumwolltaschen, oft trotzdem als „Jutebeutel“ bezeichnet, wieder im Trend. Seit dem 1. Juli 2016 sind außerdem Plastiktüten nach einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Bundesumweltministerium und dem Verband des Einzelhandels (HDE) in vielen Geschäften kostenpflichtig. Weitere Infos: www.gepa.de/meldungen/40-jahre-jutetasche

