Preisverleihung Schulbuch des Jahres 2018 am 20.02., 14.00 auf der didacta in Hannover

Am 20. Februar 2018 verleiht das Georg-Eckert-Institut – Leibniz Institut für internationale Schulbuchforschung gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und erstmals mit dem Didacta Verband als neuen Partner den Preis Schulbuch des Jahres. Neun Lehrwerke wurden von der Experten-Jury aus Wissenschaft, Schulpraxis und Verlagen nominiert. Die Sieger werden bei der Preisverleihung am 20. Februar um 14.00 Uhr auf der didacta in Hannover, Halle 12, Stand D14 gewürdigt. Im Anschluss, ab 16.00 Uhr, findet die Podiumsdiskussion Ein Tablet macht noch keine (moderne) Schule statt.



In diesem Jahr werden Schulbücher für die Sekundarstufe I in den Kategorien Sprachen, Geschichte und MINT ausgezeichnet. Schulbuchverlage, Lehrende und Lernende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben über 50 Lehrwerke eingereicht.



Weitere Informationen hier: http://www.gei.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-details/news/detail/News/schulbuchtrend-nah-dran-an-der-lebenswelt-der-schueler.html

