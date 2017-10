Neuer Asien-Katalog von Geoplan präsentiert erweitertes Programm

Der Berliner Veranstalter Geoplan Privatreisen bietet in seinem neuen Katalog ein deutlich erweitertes Angebot an individuellen und privatgeführten Reisen in Asien. Weitere Kataloge für Afrika und Arabien sowie Lateinamerika sind in Arbeit.



Reisen nach Asien stehen seit über 25 Jahren im Mittelpunkt des Angebots von Geoplan. Das aktuelle Programm enthält wie schon in den vergangenen Jahren privatgeführte Rundreisen nach Südostasien, Japan, China, Indonesien, Indien, Usbekistan und in viele weitere Destinationen. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf exklusiven Flusskreuzfahrten z. B. auf dem Mekong, Irrawaddy, Yangtze oder Chao Phraya. Zahlreiche Reisevorschläge zeigen wie eine Flusskreuzfahrt in eine Privatreise integriert werden kann.



Der zunehmenden Nachfrage nach landgebundenen, länderübergreifenden Reisen folgend präsentiert Geoplan im neuen Katalog innovative Überlandtouren von Bangkok nach Yangon und von Kunming nach Chiang Mai. Daneben ergänzen zahlreiche neue Ideen das Japan-Programm, wie z. B. "Inselhüpfen im tropischen Süden Japans", eine Reise auf die Yaeyama-Inseln in der Präfektur Okinawa. Weitere Geheimtipps im Geoplan-Katalog sind die Region Kyushu mit der Insel Yakushima sowie Selbstfahrerreisen auf Hokkaido.



Die Geoplan-Privatreisen können flexibel gestaltet und an die Wünsche der Kunden angepasst werden. Eine private Reiseleitung sowie ein eigenes Fahrzeug mit Fahrer ermöglichen ein individuelles und komfortables Reiseerlebnis. Zusatzservices wie optionale VIPEinreise im Zielgebiet, Chauffeurservice und 24-Stunden-Hotline ergänzen das Angebot.



Die weiteren Geoplan-Kataloge für Afrika und Arabien sowie für Lateinamerika erscheinen in den kommenden Wochen.



Informationen, Katalogbestellung und Buchung unter Tel. (030) - 34 64 98 10 und online www.geoplan-reisen.de.



Auf dem Landweg von Bangkok nach Yangon



z.B. 16-tägige Rundreise in Thailand und Myanmar ab 3.980 € pro Person im DZ



https://www.geoplan-reisen.de/asien/thailand-reisen/thailandmyanmar-reise-auf-dem-landweg-von-bangkok-nach-yangon/



Auf dem Landweg von Kunming bis nach Chiang Mai



z.B. 16-tägige Privatreise nach Südchina, Nordlaos und Nordthailand ab 3.980 € pro Person im DZ



https://www.geoplan-reisen.de/asien/china-reisen/china-laosthailand-reise-auf-dem-landweg-von-kunming-bis-nach-chiang-mai/



Inselhüpfen im tropischen Süden Japans



z.B. 16-tägige Privatreise zu den Yaeyama-Inseln in Japan ab 3.980 € pro Person im DZ



https://www.geoplan-reisen.de/asien/japan-reisen/inselhuepfen-imtropischen-sueden-japans/



Facettenreiches Kyushu - Japans grünes Paradies



z.B. 15-tägige Privatreise nach Japan ab 5.140 € pro Person im DZ



https://www.geoplan-reisen.de/asien/japan-reisen/japan-reisefacettenreiches-kyushu-japans-gruenes-paradies/



Mietwagenreise Hokkaido: Land der Vulkane und Seen



z.B. 15-tägige Mietwagenreise nach Hokkaido/Japan ab 4.790 € pro Person im DZ



https://www.geoplan-reisen.de/asien/japan-reisen/mietwagenreisehokkaido-land-der-vulkane-und-seen/

Geoplan Touristik GmbH

Individuelle Planung, private Reiseleitung, komfortable Hotels und ausgezeichneter Service: Das zeichnet Reisen von Geoplan aus.



Der Berliner Reiseveranstalter ist seit 1989 auf Individualurlaub und exklusive Privatreisen spezialisiert. Als Asien-Experte bietet das Unternehmen ein umfangreiches Angebot in den Zielgebieten Thailand, Südostasien, Japan und Indonesien an. Andere Schwerpunkte sind Arabien, Lateinamerika, die Karibik und das südliche Afrika.

