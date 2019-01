Flusskreuzfahrt auf dem Chindwin in Myanmar erstmals mit deutschsprachiger Reiseleitung

08.01.19

Der Fernreise-Spezialist Geoplan Privatreisen bietet mit der Flusskreuzfahrt „Luxusflusskreuzfahrt auf dem Chindwin“ erstmals eine deutschsprachige Reiseleitung bei den Landgängen an. Seit Jahren verfügt Geoplan über eine besondere Expertise im Bereich Flusskreuzfahrten in Südostasien.



An Bord der komfortablen „Sanctuary Ananda“ geht es bei dieser Flusskreuzfahrt von Geoplan Privatreisen auf Entdeckungsreise entlang des Chindwin zwischen Mandalay und Bagan. Reisehöhepunkte sind die Shwedagon-Pagode in Yangon, die Pagodenfelder von Bagan und eine der alten Königsstädte Myanmars, Amarapura. Für Landgänge wird erstmals eine deutschsprachige Reiseleitung zur Verfügung gestellt, was die Begegnung mit Land und Kultur erleichtern kann. Der Reisetermin für diese Flusskreuzfahrt liegt im August 2019.



Eine Flusskreuzfahrt auf dem Chindwin ist nur für kurze Zeit im Jahr möglich und präsentiert eine der ursprünglichsten Seiten Myanmars. Das exklusive Boutique-Flusskreuzfahrtschiff „Sanctuary Ananda“ der Reederei Sanctuary Cruises wurde eigens für die Flüsse Myanmars erbaut und vereint traditionelles burmesisches Handwerk mit modernem Luxus zu einem einzigartigen Ambiente.



Seit fast 30 Jahren ist Geoplan Privatreisen Experte für exklusive Reiseerlebnisse in Asien, Afrika, Arabien, Lateinamerika, Ozeanien und in der Karibik. Persönliche Reisespezialisten kreieren aus den individuellen Reisewünschen der Kunden Angebote nach Maß. So werden die breit gefächerten Reisevorschläge, welche in den Katalogen von Geoplan dargestellt sind, den individuellen Bedürfnissen flexibel angepasst und zum exklusiven Reiseerlebnis.



Darüber hinaus ermöglicht Geoplan dem Kunden durch die Bereitstellung eines privaten Reiseleiters und eines eigenen Fahrzeugs mit Fahrer ein stressfreies und authentisches Reiseerlebnis. Zahlreiche Zusatzservices wie die optionale VIP-Einreise im Zielgebiet, ein Chauffeurservice und eine 24-Stunden-Hotline runden das Angebot von Geoplan Privatreisen ab.



Informationen, Katalogbestellung und Buchung unter Tel. (030) - 34 64 98 10 und www.geoplan-reisen.de .



„Luxuskreuzfahrt auf dem Chindwin“



z. B.: 16-tägige Privatreise nach Myanmar inkl. 11-tägiger Flusskreuzfahrt auf der Sanctuary Ananda



pro Person im DZ/in der DK ab 3.990 €



https://www.geoplan-reisen.de/Myanmar/luxusflusskreuzfahrt-auf-dem-chindwin

