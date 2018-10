Sonder-Aktion ab November: Das UNESCO Welterbe Grube Messel lädt erstmals zu Autorenlesungen ein

26.10.18

Das UNESCO Welterbe Grube Messel lädt erstmals, an fünf aufeinanderfolgenden Sonntagen im Herbst zu Lesungen ein. Die Reihe beginnt am 4. November 2018 mit den Autoren Franziska Franz und Richard Birkefeld. Beide lesen Allegorien aus „Der Knochenzähler von Haithabu!“. Die Sonder-Aktion ist eine Kooperation mit dem UNESCO Global Geopark Bergstraße-Odenwald. Jeweils von 15 Uhr bis 16 Uhr lauschen die Gäste den spannenden Geschichten und Erzählungen bei Kaffee und Kuchen. Im Anschluss kann das Besucherzentrum besichtigt werden. Zu den Veranstaltungen sind Menschen aus aller Welt herzlich willkommen, insbesondere jene, die in Deutschland, vor allem in Hessen, eine Aufnahme gefunden haben. Die Grube Messel versteht sich vor allem als Mittler zwischen Zeiten, Menschen und Kulturen und baut dabei auf die besondere Kraft des persönlichen Austauschs über die Literatur. Dazu Dr. Luise Frey, Geschäftsführerin der Welterbe Grube Messel gGmbH: „Wir freuen uns sehr, mit dieser Sonder-Aktion Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen bringen zu können.“



Die Teilnahme beträgt 12,50 Euro pro Person – Kaffee und Kuchen sowie Besuch des Besucherzentrums sind inklusive. Anmeldung erforderlich unter 06159-717590 oder per E-Mail an info@welterbe-grube-messel.de. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Weitere Informationen zu attraktiven Angeboten und Hinweise zur Anfahrt stehen unter der Homepage www.grube-messel.de sowie im Online-Magazin www.grube-messel.de/images/pdfs/wgm-mag-2018_web.pdf zur Verfügung.



Die Autorenlesungen sind Teil des EU-RURITAGE Projektes.



Wir Menschen denken und leben in etwa 100-Jahres-Zeiträumen. Die Erdgeschichte im See der Grube Messel zeigt etwa 1,5 Millionen! Jeder Meter steht für etwa 10.000 Jahre Zeit, die der Messelsee und seine Bewohner uns ermöglichen in die Zeit zurück zu sehen. Das Fenster der Urzeit, die Grube Messel, birgt einen Schatz, der eine Vielfalt an Lebewesen, insbesondere Säugetieren von vor 48 Millionen Jahren zeigt, deren Erhaltungszustand und Menge an Fossilien weltweit einzigartig ist! Anmeldungen und weitere Informationen unter www.grube-messel.de und https://www.facebook.com/Welterbe-Grube-Messel-1421907034735008/. Das Besucherzentrum ist täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (Außer 24.-26.12.; 31.12. und 01.01. – letzter Einlass ins Besucherzentrum um 16 Uhr).

