Pressemitteilung BoxID: 785051 (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.)

Künftig neues Angebot im Abtsteinach

Sparkasse Starkenburg überreicht dem Geo-Naturpark eine Spende in Höhe von 13.100 Euro

Einen symbolträchtigen Ort hatten Jürgen Schüdde, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Starkenburg, und Geo-Naturpark-Geschäftsführerin Dr. Jutta Weber für die alljährliche Scheckübergabe an den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ausgesucht. Diese erfolgte nun in den Räumen der Filiale Abtsteinach, die die Sparkasse dem Geo-Naturpark seit Jahren zur Verfügung stellt. Diese sollen nun in den kommenden Wochen mit aktuellem Info- und Präsentationsmaterial des Geo-Naturparks sowie einer Foto-Ausstellung zu den Kunstwegen der Sparkassenstiftung ausgestattet werden. Dieses Vorhaben symbolisiert, was beiden Institutionen seit vielen Jahren am Herzen liegt: der Erhalt von Natur und Kultur in unserer Region. Wanderer, Spaziergänger, Mountainbiker, Fahrradfahrer und Freunde des Odenwaldes dürfen sich bis Mitte des Jahres auf ein ganz besonderes, zusätzliches Angebot in Abtsteinach freuen – mehr wollten die Akteure zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.



Die Sparkasse Starkenburg steht dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald seit vielen Jahren als Förderpartner zur Seite: „Als ortsansässige Sparkasse engagieren wir uns durch zahlreiche Spenden für regionale Vereine und Institutionen, so auch für den Geo-Naturpark-Bergstraße-Odenwald. Mit 10 Cent pro Einwohner in unserem Geschäftsgebiet unterstützen wir die wertvolle Arbeit der Organisation, die jedem einzelnen Bürger zugute kommt“, ist Jürgen Schüdde beeindruckt von den vielfältigen, generationenübergreifenden Angeboten.



Geschäftsführerin Weber freute sich sehr über die großzügige Unterstützung und führte aus, wie die 13.100 Euro in die Projekte und Vorhaben des Geo-Naturparks einfließen werden: „Im Vordergrund steht vor allem die Umweltbildung und der Schutz von Natur und Landschaft, Themen, der Geo-Naturpark seit Jahren, insbesondere auch durch die großzügigen Spenden der Sparkasse, konstant weiter entwickelt hat“. Anschließend überreichte sie Schüdde zum Dank im Gegenzug ein Original Geo-Naturpark T-Shirt.



Die gute Kooperation bildet sich auch in den Veranstaltungsprogrammen der Stiftungsakademie und des Geo-Naturparks ab – erlebnisreiche und kreative Veranstaltungen der Geopark-Ranger rund um die Themen „Wald“ und „Erdgeschichte“ sind bereits in Planung. Denn: der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald kooperiert seit einigen Jahren mit der Stiftung der Sparkasse Starkenburg. Diese bietet Outdoor Workshops für Kinder und Jugendliche im Veranstaltungsprogramm der Stiftungsakademie an. Zusammen mit Geopark-Rangern begeben sich die Jungen und Mädchen auf spannende Entdeckungsreisen in der freien Natur. „In den kommenden Osterferien bauen Kinder ab acht Jahren eine Waldmurmelbahn und ein Herbarium aus Naturmaterialen, die sie vorher gemeinsam sammeln“, macht Stiftungsmanagerin Andrea Helm Vorfreude auf den 16. und 17. April 2020. Eine Workshopbeschreibung und die Anmeldung sind online unter wwww.sparkasse-starkenburg.de/akademie einsehbar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.



Für den Geo-Naturpark ist die Kooperation mit der Sparkasse gleich in mehrfacher Hinsicht nachhaltig, denn beiden Institutionen ist es ein Anliegen, die Region in vielfältiger Weise zu unterstützen. Herzlichen Dank für die großzügige Unterstützung für die Projekte des Geo-Naturparks und damit für die Menschen, die in unserer Region leben!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (