Geopark-vor-Ort-Team Weschnitztal

Das Interesse um das Wissen und Umgehen mit Wildkräutern wächst wieder. Wildkräuter sind der Ursprung der kultivierten Pflanzen. Bis ins 19. Jahrhundert bildeten sie die Grundlage der menschlichen Ernährung. Auch heute finden Wildkräuter in der Küche und Hausapotheke vielfältige Verwendung.



Bei dem Kurs „Sommerliche Wild- und Gartenkräuter-aufgetischt - vielfältige Möglichkeiten des Genießens“ werden im ersten Teil leckere Wildkräuter unterwegs gesammelt. Es ist eine besondere Erfahrung, essbare „Un“-Kräuter, Blüten und erste Früchte vom Wegesrand zu kosten und manches Blatt zu zerdrücken, um die ätherischen Öle hervorzulocken. Neben den Tipps rund um das Sammeln helfen den Teilnehmenden spezifische Merkmale, die Heil-, Wild- und Würzkräuter zu erkennen und das eine oder andere unbekannte Kraut zu bestimmen.



Im naturnahen Garten von der Geopark-vor-Ort-Begleiterin Brigitta Schilk können die Beteiligen stöbern, Kräuter entdecken und für Kräuterbutter oder die Wildkräuterpizza ernten. Von der angehenden Kräuterpädagogin Karina Eberle erfahren sie, welche Kräuter wie in der Küche verarbeitet werden können. Nach regem Austausch werden gemeinsam die Kräuter in leckeren Gerichten zubereitet. Beim Essen genießen die Teilnehmenden, wie die Wildkräuter ihre Wirkung entfalten.



Samstag, 1. Juli von 13 bis 19 Uhr



Treffpunkt: Bonsweiher, Parkplatz Hofwiese am Ortseingang Süd (beim Frisör Wolf)



Teilnahmebetrag inklusive Material und Verkostung 30 Euro.



Bitte Sammeltasche mit Papiertüten, Messer, Trinkbecher und Teller mitbringen.



Anmeldung Team Weschnitztal, Telefon 06209-7979 783 oder gvo-weschnitztal@gmx.de

