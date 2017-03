Geopark vor Ort - Heidelberg: Erfolgreich sein inspiriert von der Natur, Walkshop am 18.03.2017

Bei dem Walkshop „Natürlich erfolgreich - Wachstumsimpulse für Persönlichkeit und Beruf“ am Samstag, 18. März 2017, geht es in schöner Natur bei Heidelberg um die Entdeckung und Nutzung Ihres ganz persönlichen Verständnisses von Erfolg. Erfolgsgesetze der Natur, z.B. Tiere und Pflanzen, die ihr Ziel klar vor Augen haben und mit erstaunlich geringem Energieaufwand erreichen, bieten reichhaltige Anregungen für erfolgreiches Denken und Verhalten in Beruf und Privatleben.



Spannende Hintergrundinformationen und handlungsorientierte Übungen eröffnen neue Blickwinkel. Der Austausch in der Gruppe und das Impuls-Coaching durch die erfahrene systemische Coach, Erlebnispädagogin und Geopark-vor-Ort-Begleiterin Katja Dienemann liefern zusätzlich wertvolle Ideen für die Gestaltung eines erfolgreichen Alltags. Gleichzeitig fördern Sie durch die Bewegung im Grünen aktiv Ihre Gesundheit und erschließen sich neue Möglichkeiten zum Entspannen und Auftanken.



Der Walkshop beginnt um 10.00 und dauert bis 13.00 Uhr. Die Route führt vom Heidelberger Stadtzentrum auf historischen Pfaden über den Dächern der Altstadt zum Riesenstein, einem mächtigen Buntsandsteinblock. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.



„Natürlich erfolgreich“ ist Teil der Veranstaltungsreihe „Natürlich entfalten - Wachstumsimpulse für Persönlichkeit und Beruf“. Hier steht bis Dezember 2017 jeden Monat ein anderes wichtiges Entwicklungsthema im Vordergrund z.B. Glück, Gelassenheit, Kommunikation, Konfliktmanagement, Intuition, Weisheit oder Erfüllung. Weiter geht es am 27. April von 18 bis 21 Uhr rund um den Philosophenweg mit „Natürlich wachsen“.



Die Veranstaltungsreihe wird in Kooperation mit dem Umweltbildungsprogramm der Stadt Heidelberg „Natürlich Heidelberg“ angeboten. Die Teilnahmegebühr bei Buchung einzelner Walkshops beträgt € 38. Bei gleichzeitiger Buchung von 4 Terminen Ihrer Wahl € 35/Veranstaltung.



Infos zur gesamten Reihe und Anmeldung: Katja Dienemann, Tel.: 06220 9228908, E-Mail: dialog@katja-dienemann.de, www.katja-dienemann.de

