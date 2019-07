Pressemitteilung BoxID: 760407 (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.)

Geo-Naturparktag 2019: Lebendige Geschichte auf dem Gotthard am 28. Juli

Der diesjährige Geo-Naturparktag wird an einem ganz besonderen, geschichtsträchtigen Ort stattfinden – dem „Gotthard“ zwischen Amorbach und Weilbach.



Dessen Geschichte begann bereits im Hochmittelalter. mit der Errichtung einer Burganlage der Schutzvögte des Klosters Amorbach. Nachdem diese auf Anordnung des Kaisers Friedrich I. Barbarossa geschleift wurde entstand um die Burgkapelle ein Nonnenkloster, das mit Unterbrechung bis 1439 belegt war.



Die Dimensionen der einstigen Bauten wurden im Rahmen der Ausgrabungen, die das Archäologische Spessartprojekt gemeinsam mit der Interessengemeinschaft „Freunde der Gotthardsruine“ und mit finanzieller Unterstützung des Geo-Naturparks durchgeführt hat, wieder sichtbar.



Am 28. Juli wird die bewegte Geschichte des Gotthard im Rahmen des Geo-Naturparktages wieder lebendig. Ab 10:00 Uhr erwartet die Besucher ein reichhaltiges Programm, zu dem neben den Geopark-Rangern und Geopark-vor-Ort-Teams insbesondere auch Partner aus beiden ausrichtenden Kommunen, das Archäologische Spessartprojekt, die „Burglandschaft“ sowie die „Freunde der Gotthardsruine“ beitragen. An diesem Tag können Sie aus erster Hand erfahren, wie Ritter und Vögte lebten und warum aus der einstigen Burg ein Kloster hervorgegangen ist. Für mittelalterliches Flair sorgen zudem kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Darbietungen. Im Beiprogramm werden am frühen Nachmittag zwei geführte Sternwanderungen jeweils von Amorbach (Sandsteinweg) und Weilbach (Waldlehrpfad) angeboten. Über beide Wege ist die Veranstaltung ganztags fußläufig erreichbar, daneben wir ein Shuttleservice angeboten:



Abfahrt Amorbach: Altstadtparkplatz um 9.30 Uhr zu jeden weiteren halben Stunde bis 12.00 Uhr.

Rückfahrt ab 13.00 Uhr, 13.30 Uhr und 14.00 Uhr.



Abfahrt Weilbach: Am Bahnhof um 10.00 Uhr zu jeden weiteren halben Stunde bis 12.00 Uhr

Rückfahrt ab 13.30; 14.30; 15.30 Uhr



Herzlich willkommen zu einem erlebnisreichen Tag auf dem Gotthard!

