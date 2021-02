Neue Ausgabe der Geo-Naturpark bietet mehr als 400 Veranstaltungen, reale und digitale Expeditionen in die Landschaft sowie Neues zu Projekten und Partnern in der Region und weit darüber hinaus.



Bestens gerüstet für Entdeckungsreisen in Natur und Landschaft zeigt sich der Geo-Naturpark in der neuen Ausgabe seines Magazins „Geo-Naturpark aktuell“, das kostenfrei über die Geschäftsstelle sowie in allen Rathäusern und Touristinfos der 102 Mitgliedskommunen erhältlich ist.



Die Ranger, Vor-Ort-Teams sowie zahlreiche Kooperationspartner haben mehr als 400 Veranstaltungen vorbereitet und können mit ihrem vielfältigen Angebot starten, sobald es die allgemeine Lage zulässt.



Die weitere Themenauswahl reicht von gemeinsamen Vorhaben mit Partnern, wie etwa der Behindertenhilfe Bergstraße, dem Naturpark Neckartal-Odenwald, dem OWK, den Reiss-Engelhorn-Museen oder der Schulz-Stiftung über Beispiele zum Thema Nachhaltigkeit bis hin zu Einblicken in die Waldkunst, in „west-östliche Impressionen“ sowie in die internationale Arbeit der UNESCO-zertifizierten Institution.



Und die beliebte Kinderseite mit besonderen Veranstaltungen für Kids führt diesmal in den Darmstädter Wald, nach Lauresham in Lorsch, zur Geowerkstatt in die Grube Messel und tief unter die Erde in die Tropfsteinhöhle in Buchen.



Das Magazin, dessen Reichweite sich über die gesamte Region zwischen Rhein, Main und Neckar erstreckt und dabei drei Bundesländer, 7 Landkreise und 102 Kommunen einbezieht, lädt wieder dazu ein, unsere schöne Natur zu erleben, neue Lieblingsorte zu finden und überraschende Perspektiven zu entdecken. Viel Spaß dabei!



Die neue Ausgabe der Zeitschrift ist kostenfrei über die Geschäftsstelle des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald in Lorsch (06251-707990) sowie in den regionalen Infoeinrichtungen erhältlich. Wer sie gerne selbst ausdrucken möchte, findet sie direkt auf der Homepage www.geo-naturpark.de zum herunterladen.

