Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald: Wanderkarte Nr. 7 (Maintal-Odenwald) und Wanderkarte Nr. 11 (Fränkischer Odenwald) - aktualisiert und im neuen Layout erschienen

Die beliebte Wander-und Radwanderkartenserie des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald erscheint seit 2016 aktualisiert mit neuem Kartenbild. Schritt für Schritt wird das Kartenwerk weiter erneuert.



Nach den Karten Karte Nr. 1 (Bachgau-Maintal), Nr. 2 (Nördlicher Vorderer Odenwald), Nr. 3 (Breuberger Land), Nr. 4 (Rodensteiner Land), Nr. 5 (Bergstraße-Odenwald), Nr. 6 (Mittlerer Odenwald), Nr. 8 (Bergstraße-Weschnitztal), Nr. 9 (Der Überwald), Nr. 12 (Heidelberg – Neckartal/Odenwald), Nr. 13 (Neckartal-Odenwald), Nr. 14 (Darmstadt – Messeler Hügelland), Nr. 17 (Kleiner Odenwald), Nr. 18 (Südlicher Odenwald – Bauland), Nr. 19 (Östlicher Odenwald – Madonnenländchen), Nr. 20 (Fränkischer Odenwald – Madonnenländchen) sind nun auch die Karten Nr. 7 (Maintal-Odenwald) und Nr. 11 (Fränkischer Odenwald) erhältlich.



Die einzelnen Kartenblätter werden in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen und Wegewarten der Naturparke durch den Griesheimer Verlag MeKi Landkarten GmbH neu erarbeitet und mit modernisierter Kartengrafik erstellt.



Die Kartenblätter 7 und 11 decken die Kommunen Amorbach, Bürgstadt, Eichenbühl, Freudenberg, Kirchzell, Kleinheubach, Laudenbach, Miltenberg, Rüdenau, Schneeberg und Weilbach ab. Die Geopark-Pfade (z.B. „Sandsteinweg“ in Amorbach oder „Mainhölle und Bildermeer“ in Bürgstadt), und Geopunkte (z.B. „Hallsteine“ bei Weilbach, „Wehrhafte Festung, Freudenburg“ in Freudenberg oder „Die Herren von Dürn, Wildenburg“ bei Kirchzell) sind entsprechend ausgewiesen. Neben Rundwanderwegen und Premiumwanderwegen (z.B. und Nibelungensteig) sind auch die Qualitätswege und Fernwanderrouten des Odenwaldklubs (z.B. Vier-Länder-Weg, Saar-Rhein-Main-Weg) sowie der Östliche Limesweg enthalten.



Die Kartenrückseiten enthalten jeweils Infos zu den Wanderwegen, Sehenswürdig-keiten sowie zur Stadt- und Ortsgeschichte der Kommunen. Das Geländeprofil wird mit Höhenlinien im 10 m-Abstand dargestellt, für GPS-Nutzer gibt es darüber hinaus ein UTM-Gitter im 1 km-Abstand.



Beziehbar sind die Karten Nr. 7 und 11 in den Geschäftsstellen des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald, in den jeweiligen Kommunen sowie im Buchhandel (Verkaufspreis 8,90 €, Karte 7: ISBN 978-3-947593-00-2; Karte 11: ISBN 978-3-947593-01-9).



Wer nicht nur an den Karten, sondern auch an einer Mitarbeit als ehrenamtlicher Wegemarkierer für den Geo-Naturpark interessiert ist, kann sich direkt an die Geschäftsstelle in Lorsch wenden.



Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Nibelungenstraße 41, 64653 Lorsch

www.geo-naturpark.de, info@geo-naturpark.de, Tel.: 06251/707990



Bereits erhältliche Karten der neuen Serie:





1 Bachgau-Maintal





Breuberg – Dieburg – Großostheim – Großwallstadt – Gross-Umstadt – Mömlingen – Niedernberg – Obernburg– Otzberg – Schaafheim





2 Nördlicher Vorderer Odenwald





Ober-Ramstadt – Reinheim – Mühltal – Groß-Bieberau – Seeheim-Jugenheim – Modautal – Fischbachtal – Fränkisch-Crumbach – Felsberg





3 Breuberger Land





Brensbach – Breuberg – Höchst – Lützelbach – Obernburg – Otzberg – Wörth





4 Rodensteiner Land





Brensbach – Fischbachtal – Fränkisch-Crumbach – Lindenfels – Neunkirchen – Reichelsheim





5 Bergstraße-Odenwald

Alsbach – Hähnlein – Bensheim – Fürth – Lautertal – Lindenfels – Modautal – Reichelsheim – Zwingenberg – Felsberg







6 Mittlerer-Odenwald

Bad-König – Brensbach – Brombachtal – Erbach – Michelstadt – Mossautal

8 Bergstraße-Weschnitztal

Heppenheim – Fürth – Rimbach – Mörlenbach – Birkenau – Gorxheimertal – Weinheim – Hemsbach –Abtsteinach

9 Der Überwald

Abtsteinach – Wald-Michelbach – Grasellenbach







12 Heidelberg – Neckartal-Odenwald





Bammental – Dossenheim – Gaiberg – Heddesbach – Heidelberg – Heiligkreuzsteinach – Hirschberg – Hirschhorn – Leimen – Mauer – Meckesheim – Neckargemünd – Neckarsteinach – Nussloch – Schönau – Schriesheim – Wiesenbach – Wilhelmsfeld – Wiesloch





13 Neckartal-Odenwald

Eberbach – Hirschhorn – Neckargemünd – Neckargerach – Neckarsteinach – Neunkirchen – Schönau – Schönbrunn – Waldbrunn







14 Darmstadt – Messeler Hügelland

Darmstadt – Dieburg – Eppertshausen– Groß-Bieberau – Groß-Zimmern – Messel – Mühltal – Münster – Ober-Ramstadt – Pfungstadt – Reinheim – Roßdorf







17 Kleiner Odenwald (Kraichgau mit Brunnenregion) Aglasterhausen – Epfenbach – Eschelbronn – Helmstadt-Bargen – Lobbach – Meckesheim – Neckarbischofsheim – Neckargemünd – Neckargerach – Neckarsteinach – Neidenstein – Neunkirchen – Obrigheim – Reichartshausen – Schönbrunn – Schwarzach – Spechbach – Waibstadt – Wiesenbach







18 Südlicher Odenwald, Bauland

Adelsheim – Billigheim – Binau – Elztal – Fahrenbach – Mosbach – Neckargerach – Neckarzimmern – Osterburken – Roigheim – Schefflenz – Seckach







19 Östlicher Odenwald, Madonnenländchen

Buchen – Limbach – Mudau







20 Fränkischer Odenwald, Madonnenländchen





Amorbach – Buchen – Eichenbühl – Hardheim – Höpfingen – Miltenberg – Schneeberg – Walldürn

