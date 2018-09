Erlebnistour "Ins Land der Drachen und Nibelungen" des UNESCO Global Geoparks Bergstraße-Odenwald

21.09.18

Eine Bus-Tour führte bei herrlichem Wetter die Gäste des Geo-Naturparks von der Bergstraße in den Odenwald. Bestens betreut von einem Geopark-Ranger und zwei Mitgliedern des Vereins „Das Deutsche Drachenmuseum“ erfolgte eine geologische Reise in die Entstehung des Rheingrabens und in die mystische Welt der Nibelungensage, verknüpft mit Geschichten zu Drachen und Dinos.



Die Reise startete am Siegfriedbrunnen in Heppenheim, einer der denkbaren Stellen, an der der Dichter des Nibelungenliedes den kühnen Recken und Drachentöter Siegfried von dem hinterhältigen Hagen ermorden ließ. Zuerst ging es entlang der Siegfriedstraße nach Grasellenbach und von dort über eine Teilstrecke des Nibelungensteiges zum Siegfriedbrunnen.



Ebenso wie Heppenheim erhebt dieser Ort den Anspruch der „wahre“ Ort des Meuchelmords zu sein. Auf dem Weg wurde ausführlich über die Burgunder und das Nibelungenlied, aber auch über die Drachen und die Geologie des Odenwaldes informiert.



An dem „Teufelsloch“ bei Lindenfels vorbei, das auch als Ort der Ermordung Siegfrieds genannt wird, ging es danach zum Deutschen Drachenmuseum in Lindenfels. Hier waren bei einer Führung die komplette Vielfalt von Drachendarstellungen im asiatischen und westlichen Bereich zu sehen. Aber auch eine Faksimile-Ausgabe der Schrift C des Nibelungenliedes und der kleine lebende Drache „Harry“ waren zu bewundern.



Anschließend führte der Weg zum Felsenmeer bei Reichenbach. Nicht nur geologisch war dieser Punkt einen Besuch wert. Auch geschichtlich spielte der Ort eine Rolle, da hier die Römer die Steine für Granitsäulen brachen, die u.a. in ihre Hauptstadt Trier gebracht wurden. Aber auch eine Siegfriedsquelle war zu sehen, die aber auf Grund der Entfernung nach Worms kaum als Ort des Meuchelmordes in Frage kommt.



Welcher Siegfriedbrunnen der Dichter des Nibelungenliedes vor Augen hatte, als er sein Werk schrieb, blieb der Phantasie der sehr interessierten und zufriedenen Teilnehmern überlassen.



Eine weitere Bus-Tour zur Vertiefung und Ergänzung führt am 21.10.2018 unter dem Titel „Wo Dino & Co lebten und starben – eine Zeitreise zu Wüsten, Meeren, Vulkanen und Höhlen“ ua. in die Tropfsteinhöhle Buchen-Eberstadt und auf den Vulkan Katzenbuckel. Anmeldung und Information hierzu über www.geo-naturpark.de oder telefonisch über 06251-707990.

