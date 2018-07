Anerkennung von höchster Stelle: Geopark-vor-Ort-Team Fischbachtal beim Wettbewerb des Landes Hessen "Dein Ehrenamt ist Herzenssache" ausgezeichnet

Große Freude herrscht derzeit bei den Geopark-vor-Ort Begleitern Fischbachtal. Das Team wurde als Wochengewinner der KW 26 bei dem Wettbewerb „Dein Ehrenamt ist Herzenssache“ ausgezeichnet.



Dieser Wettbewerb wird vom Land Hessen ausgerichtet und in jeder Woche zwischen dem 15. Mai und dem 31. Dezember 2018 gibt es einen Gewinner. Prämiert werden Ehrenamtliche, die ihr Engagement in Wort und Bild darstellen und ihren besonderen Einsatz für die Gemeinschaft erläutern. Dabei geht es nicht nur um die Ehre - jeder Wochensieger darf sich auch über 500 Euro für die Vereinskasse freuen.



„Das Ehrenamt in Hessen ist bunt und vielfältig, zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in unserem Land unentgeltlich für ihre Mitmenschen und die gute Sache.“ – so Ministerpräsident Volker Bouffier.



Die Gruppe - die aus ca. 15 engagierten ehrenamtlichen Personen besteht - möchte im Rahmen der Aktivitäten des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald für die Natur, Kultur und Geschichte der Region Fischbachtal begeistern. Deshalb bietet das Team u.a. Führungen rund um das Schloss an und kümmert sich um das Museum und die Außenanlagen.



Fischbachtals Bürgermeister Phillip Thoma sowie Geo-Naturpark-Geschäftsführerin Dr. Stefanie Fey haben sich über diese Anerkennung – eine Bestätigung der seit etlichen Jahren geleisteten hervorragenden Arbeit für die Region – ebenfalls sehr gefreut. Dies zeige, dass die ehrenamtliche Arbeit sowohl für die Kommunen als auch für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald auch von höchster Stelle im Land Hessen als wertvoll und wichtig eingeschätzt werde.



Für das Geopark-vor-Ort-Team ist die Auszeichnung der beste Ansporn, die Menschen auch weiterhin ehrenamtlich mit Engagement, Kompetenz und Herzblut für das Fischbachtal, den Geo-Naturpark und vielfältigen Ziele zu begeistern.



