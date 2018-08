5. Hessischer Tag der Nachhaltigkeit am 6. September 2018

Vielfältig – Nachhaltig – Hessisch: So wollen wir leben!“ – unter diesem Motto lässt der 5. Hessische Tag der Nachhaltigkeit am 6. September 2018 Nachhaltigkeit im ganzen Land lebendig werden. Auch der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald beteiligt sich gemeinsam mit Partnern mit einer Reihe von Aktionen.



Nachhaltigkeit heißt Zukunft gestalten, dafür setzt Hessen Zeichen – und wir sind dabei! Gemeinsam gestalten wir unser Leben heute so, dass es auch für kommende Generationen lebenswert bleibt. Das ist nachhaltig. Doch was genau steckt hinter dem Begriff Nachhaltigkeit? Was passiert bereits im Land? Und was kann Jede und Jeder im Alltag für eine nachhaltige Entwicklung in Hessen tun? Antworten darauf gibt der 5. Hessische Tag der Nachhaltigkeit. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark) als langjährig engagierte Institution in Sachen Umweltbildung, Regionalentwicklung und Nachhaltigkeit ist selbstverständlich beim Aktionstag dabei!



Zusammen mit vielen weiteren Veranstalterinnen und Veranstaltern zeigen wir: Nachhaltigkeit lebt vom Mitmachen! Deswegen freuen wir uns über viele Besucherinnen und Besucher unserer Aktionen, die wir in einer kleinen Broschüre zusammengestellt haben (erhältlich in der Geschäftsstelle in Lorsch). Gemeinsam mit den Geopark-Rangern geht es dabei im Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf um biologische Vielfalt, im UNESCO-Welterbe Grube Messel darum, Erdgeschichte zu erleben sowie auf dem Erlebnispfad Wein und Stein in Heppenheim um Klimawandel. Daneben laden die Klima- und Umwelttage in Darmstadt sowie die Stadt Breuberg zu Diskussionsrunden ein. Im Bioversum (Darmstadt) findet eine Fortbildung für Erzieherinnen statt – und der Internationale Waldkunstpfad (Darmstadt) bietet einen Kunst-Ökologie-Vortrag im Wald.



„Nachhaltigkeit ist für unseren Geo-Naturpark ein besonders wichtiges Thema. Mit unseren Aktionen zum 5. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit möchten wir anschaulich zeigen, was sie in all ihren Facetten für das Leben auf unserer Erde und für jeden Einzelnen bedeutet. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und viele Teilnehmer“, so die Geschäftsführerin des Geo-Naturparks, Dr. Stefanie Fey.



Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Umweltministerin Priska Hinz laden ein, beim Aktionstag dabei zu sein: „Das Motto des 5. Hessischen Tags der Nachhaltigkeit „Vielfältig – Nachhaltig – Hessisch: So wollen wir leben“ ist unser Programm und wir laden Sie herzlich ein: Zeigen Sie gemeinsam mit den zahlreichen Veranstalterinnen und Veranstaltern, wie Sie sich das Leben im Hessen der Zukunft vorstellen und was Sie schon heute dafür tun. Egal ob bei einem Tag der offenen Tür, einem Vortrag, einem nachhaltigen Frühstück oder einer generationenübergreifenden Radtour – kommen Sie vorbei, werden Sie Teil des Hessischen Tags der Nachhaltigkeit und beweisen Sie mit uns: Nachhaltigkeit lebt von und kann nur gelingen durch Engagement und Mitmachen.“



Im Aktivitätenkompass unter www.tag-der-nachhaltigkeit.de erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger anhand der interaktiven Karte welche Veranstaltungen in ihrer Region geplant sind. Auch unsere Aktionen sind ist bereits eingetragen.



Mit dem landesweiten Aktionstag ist Hessen übrigens Vorreiter: Die Idee fand Nachahmung sowohl auf Bundesebene als auch in anderen Bundesländern.



Alle Informationen zum 5. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit gibt es unter www.tag-der-nachhaltigkeit.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren