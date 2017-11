Generali Vitality belohnt Mitglieder mit Gutscheinen von Amazon.de

Das Generali Vitality-Programm wird erweitert: Bereits seit Anfang Oktober können Vitality-Mitglieder von Amazon.de-Gutscheinen als Belohnung für ihre gesunde Lebensweise profitieren. Außerdem erhalten Mitglieder Vergünstigungen auf gesunde Lebensmittel beim neuen Online-Lebensmittelpartner AllyouneedFresh und werden darüber hinaus für jeden Einkauf mit Vitality-Punkten belohnt. Damit werden gesunde Lebens- und Essgewohnheiten der Vitality-Mitglieder noch effektiver gefördert. Generali Vitality ist ein wichtiger Teil der Smart-Insurance-Offensive der Generali in Deutschland. Mittels intelligenter Technologien bietet die Generali in Deutschland ihren Kunden neuartige Lösungen, die ihnen dabei helfen, das Schadenrisiko aktiv zu senken. So können Kunden etwa mit Generali Mobility sicherer fahren, mit dem 360°-Tarif der Advocard einen umfassenden Schutz rund ums Internet erhalten, mit Generali Domocity ihr Heim besser schützen oder mit Generali Vitality gesundheitsbewusster leben.



Astrid Koida, Head of Vitality Deutschland, erklärt: „Seit mehr als einem Jahr inspirieren und motivieren wir unsere Kunden in Deutschland zu einem gesünderen Leben. Unser Ziel ist es, das Vitality-Programm immer weiter zu verbessern: Unsere Mitglieder erhalten jetzt bei jedem Wechsel in einen höheren Status – beispielsweise von Bronze zu Silber – einen Amazon.de-Gutschein, dessen Höhe sich nach dem erreichten Vitality-Status richtet. So sind pro Jahr Wertgutscheine von bis zu 80 Euro möglich.“



Vitality: Eine weltweite Erfolgsstory

Vitality ist bereits in Großbritannien, USA und Asien erhältlich und mit einer Mitgliederbasis von 5,2 Millionen Personen weltweit sehr erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Ländern konnte die Generali in Deutschland mit Vitality bislang den besten Verkaufsstart verbuchen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die internationale Generali Group das Vitality-Programm auch schon in Frankreich und Österreich eingeführt. Die Ausdehnung auf weitere europäische Länder ist für kommendes Jahr geplant. Seit Anfang Juli 2017 ist das Programm auch über den Direktversicherer CosmosDirekt erhältlich. Zuvor erfolgte die Einführung für die Produkte der Dialog Lebensversicherung, dem Maklerversicherer für biometrische Risiken der Generali in Deutschland.

Generali Deutschland Holding AG

Die Generali in Deutschland ist mit rund 16,2 Mrd. € Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.





