Ein Traum aus 1001 Nacht

Rote Karte für höher, größer, glänzender: Al Bait Sharjah setzt inmitten der arabischen Welt ein ganz anderes Zeichen. Kulturerbe retten und kulturelle Identität wahren – das ist der Fokus des neuen Boutiquehotels. Die Luxusoase, die dieses Jahr eröffnet, bildet den Mittelpunkt des größten Denkmalschutzprojektes des Emirats: „Heart of Sharjah“. Mit Al Bait entsteht in dem noch unbekannten Emirat Sharjah eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne, von arabischer Geschichte und modernem Luxus. Das unter der Leitung von GHM Hotels entstehende Hideaway passt mit seinen eleganten Designs und traditioneller Architektur, die durch die Kultur vor Ort inspiriert wurde, perfekt in seine authentische Umgebung. Al Bait, was übersetzt „Das Haus“ heißt, bietet 53 luxuriöse Gästezimmer und Suiten. Jede der Unterkünfte erzählt dabei mit unvergleichbarer arabischer Gastfreundlichkeit eine eigene Geschichte und verbindet diese mit den Eindrücken der modernen Gegenwart Sharjahs, die direkt vor der Tür auf die Reisenden wartet. Weitere Informationen unter www.albaitsharjah.com.



Doch nicht nur die Architektur des Hotels, sondern auch das kulinarische Angebot verlockt die Gäste dazu, sich ganz dem Zauber der arabischen Kultur hinzugeben. Das Hauptrestaurant „The Restaurant“ bietet Gerichte aus der ganzen Welt – entweder als Buffet oder à la carte. Traditionell speisen Gäste im „The Arabic Restaurant“, in dem Genießer dazu eingeladen werden, sich auf eine kulinarische Reise durch die arabische Welt zu begeben – begleitet von Aromen wie Safran, Kardamom und Thymian. Durch sein einzigartiges Ambiente mit fernöstlichem Design eignet sich das Restaurant sowohl zum Dinner for two, als auch zum Abendessen mit der Familie.



Zum Nachtisch lädt „The Ice Cream Shop“ mit eigenen Eiskreationen, die so langsam schmelzen, dass man die Eistüte sogar auf den Kopf stellen kann. Süßigkeitenliebhaber sollten anschließend noch einen Abstecher ins „The Cafe“ machen, in welchem sowohl internationale als auch traditionelle arabische Süßwaren angeboten werden.



Auch der Spa-Bereich des Al Bait verspricht eine Reise in eine andere Welt: durch stimulierende und reichhaltige Behandlungsmethoden, die auf fernöstlichen Heilungstechniken basieren, erhalten die Gäste neue Vitalität und Energie für Körper und Geist. Auch hier wird traditionelles Wissen mit modernen Praktiken vereint und zusätzlich durch Spa-Philosophien aus Bali, Indien und Tibet bereichert. Außerdem steht den Gästen ein höchstmodern ausgestattetes Fitnessstudio zur Verfügung. Die Umgebung des Hotels ist geprägt von Geschichte, Kultur und dem Zauber aus 1001 Nacht. Gäste haben direkten Zugang zum bekannten Souk Al Arsah. Außerdem befinden sich zahlreiche Museen, Moscheen und weitere Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe.

General Hotel Management Ltd

GHM (General Hotel Management Ltd.) mit Sitz in Singapur wurde 1992 gegründet und gehört zu den Marktführern in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Zu den Kernkompetenzen zählen die Entwicklung von extravaganten Hotelkonzepten sowie das Management von zeitgenössisch designten Hotels und Resorts, die jeweils einen ganz eigenen Lifestyle bieten. Alle GHM Häuser zeichnen sich durch eine enge Anlehnung an die landestypische Architektur aus, die häufig auf das Wesentliche konzentriert ist und ganz neu und puristisch interpretiert wird. Der typische GHM-Stil ist dabei unverkennbar, da die Kombination asiatischen Designs mit regionalen Besonderheiten Anwesen schafft, die in ihrer Art einzigartig sind.



Weitere Informationen unter www.GHMhotels.com.



Über Al Bait Sharjah



Es ist das größte Denkmalschutzprojekt des Emirats. Inmitten der Altstadt von Sharjah wird ein ganzes Viertel zu neuem Leben erweckt. Mitten darin befindet sich Al Bait Sharjah, eine Oase für Designfreunde: Klare Linien, Creme- und Beigetöne harmonieren mit arabischen Ornamenten, mit Metallobjekten aus Gold und Silber. 53 luxuriöse Zimmer und Suiten warten hier auf Reisende – errichtet auf den Grundmauern alter Häuser im Stil der traditionellen Architektur, immer im Einklang mit den historischen Gebäuden der Umgebung.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren