Art Retreat im Al Bait Sharjah - die Kunst des Schönschreibens

28.01.19

Al Bait Sharjah, das neu eröffnete Fünf-Sterne-Luxusresort in Sharjah, basiert auf dem reichen Erbe und der Kultur des Landes. Ein wichtiger Bestandteil hierbei ist die arabische Kalligraphie, deren schwungvollen Schriftzeichen Gäste ab sofort in privaten Workshops selbst lernen können. Al Bait, übersetzt bedeutet dies „das Haus“, ist Teil eines Denkmalschutzprojektes in Sharjah, in dessen Umgebung eine Vielzahl an Museen zu finden ist, unter anderem das Kalligraphie Museum. Bis heute dienen die elegant geschwungenen Zeichen und Symbole der arabischen Kalligraphie als Schmuckelemente in der Architektur sowie in Kunst und Design. Von lokalen Künstlern erfahren Kunstinteressierte mehr über die Geschichte dieser edlen Verzierungsart und schwingen in privat geführten Workshops auch selbst den Pinsel. Dank der professionellen Anleitung entsteht so ein Kunstwerk nach dem anderen. Die geleiteten Workshops erlauben auf bezaubernde und unterhaltsame Art und Weise, den traditionellen Handwerken von Sharjah näherzukommen und die Kunst der Handschrift, Papierherstellung, Töpfern und Glasbläserei hautnah zu erleben.



Einheimische Kunstexperten nehmen Gäste mit auf eine Reise zurück in die Vergangenheit, denn in der kulturellen Hauptstadt der arabischen Welt – wie Sharjah auch genannt wird – warten die schönsten Museen und Kunstgalerien darauf, entdeckt zu werden. Buchbar ist das Art Retreat mit einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten bis einschließlich 30. September 2019 und beinhaltet neben den Flughafentransfers, dem privaten Kalligraphie-Kurs und einer individuell zusammengestellten Tour zu zeitgenössischen Kunstgalerien und Museen auch eine geführte Stadttour, bei der die Geschichte, Kultur und das typische Leben der Einheimischen fernab von Touristenpfaden entdeckt werden. Weitere Informationen und Buchungen unter www.albaitsharjah.com.



Über Al Bait Sharjah

Es ist das größte Denkmalschutzprojekt des Emirats, bei dem inmitten der Altstadt von Sharjah ein ganzes Viertel zu neuem Leben erweckt wird. Mitten darin befindet sich Al Bait Sharjah, eine Oase für Designfreunde: Klare Linien, Creme- und Beigetöne harmonieren mit arabischen Ornamenten, mit Metallobjekten aus Gold und Silber. 53 luxuriöse Zimmer und Suiten warten hier auf Reisende – errichtet auf den Grundmauern alter Häuser im Stil der traditionellen Architektur und immer im Einklang mit den historischen Gebäuden der Umgebung.

