Dreifache Auszeichnung für Tierarztpraxis Dr. Ulrike Feigel und Dr. Sibylle Hofmann

Zwei Azubis und die Ausbilder werden für hervorragende Leistungen geehrt

Zwei Auszubildende der Gemeinschaftspraxis für Kleintiere Dr. Ulrike Feigel und Dr. Sibylle Hofmann in Landshut haben ihre Lehre zur Tiermedizinischen Angestellten mit Auszeichnung abgeschlossen. Miriam Zitzl und Maximiliane Köll wurden von der Regierung von Niederbayern für das hervorragende Ergebnis an der Mathias-von-Flurl-Berufsschule in Straubing geehrt. Maximiliane Köll erhielt zusätzlich einen Leistungspreis des Berufsschulverbandes Straubing-Bogen. Außerdem lobten die Prüfer die herausragende Qualität der praktischen Ausbildung in der Landshuter Praxis.



„Die Ergebnisse unserer Azubis und das Lob der Berufsschule machen uns sehr stolz. Das bestätigt unseren Ansatz, Verantwortung zu übernehmen, um jungen Menschen mit einer guten Ausbildung eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu ermöglichen“, sagt Sibylle Hofmann. „Der tolle Einsatz von Ausbildern und Lehrlingen in unserer Praxis zahlt sich auch für die Kunden aus. Bei uns sind die Tiere und ihre Besitzer bei allen Teammitgliedern in guten Händen“, sagt Ulrike Feigel.



Topteam mit sechs Ärztinnen und neun Helfern



Maximiliane Köll studiert nun Tiermedizin. Miriam Zitzl wird übernommen und bleibt der Praxis erhalten. Dort decken sechs Tierärztinnen und ein neunköpfiges Helferteam – darunter aktuell vier Azubis – alle Bereiche der Kleintiermedizin ab. Mit modernsten Geräten werden innere Erkrankungen, Herzerkrankungen und Augenerkrankungen diagnostiziert und behandelt. Ein umfassend ausgestatteter Operationsraum steht für Knochen- und Gelenksoperationen als auch für Weichteiloperationen zur Verfügung. Und Dr. Sibylle Hofmann, Fachtierärztin für Kleintiere und General Practicioner in Ophthalmology, führt auch Augenoperationen durch.



Darüber hinaus gibt es einen eigenen Zahn-Operationsraum inklusive Zahnröntgengerät für professionelle Zahnsanierungen auf dem neuesten Stand der Tiermedizin. Außerdem ist die Praxis bestens auf Diagnose und Behandlung von Heimtieren wie Meerschweinchen und Kaninchen ausgerichtet. Neben der fachlichen Kompetenz ist Dr. Feigel und Dr. Hofmann auch das Verhältnis zu ihren Patienten und den Tierbesitzern wichtig. „Wir legen großen Wert darauf, dass sich Tier und Mensch wohlfühlen“, sagt Sibylle Hofmann.

