Zeit für Zoofreunde: Unterstützung für Australiens Tierwelt

Freunde der Hauptstadtzoos bitten um Spenden für Felskängurus

Mehr als 11,8 Millionen Hektar brannten, 28 Menschen und Milliarden Tiere sind den Flammen zum Opfer gefallen. Auch wenn Tiere das Feuer überlebten, ist für sie die Gefahr noch nicht vorbei. Sie verlieren ihre Nahrungs- und Schutzräume.



Australiens tierischem Wahrzeichen fehlt Nahrung



Sie überlebten das Feuer - aber ihnen fehlt Nahrung: Das Bürstenschwanz-Felskänguru ist besonders gefährdet. Daher haben die Freunde Hauptstadtzoos sich entschlossen, die Arbeit von „The Friends of the Brush-Tailed Rock-Wallaby“ zu unterstützen. Die Felskängurus werden von der Organisation aus der Luft mit Nahrung versorgt.



Mitarbeiter werfen mit Helikoptern Futter über dem Lebensraum der Bürstenschwanz-Felskängurus ab, stellen Wasserkübel für die Tiere bereit und überwachen mit Monitoringkameras, ob es noch Tierbestände gibt.



„Wir sind nicht nur mit dem Herzen bei Australien, sondern wir wollen als Tierfreunde konkrete finanzielle Hilfe aus Berlin leisten.“, so Thomas Ziolko, Vorsitzender vom Förderverein von Tierpark Berlin und Zoo Berlin e.V.



Ziolko weiter: „Mit Australien werden vor allem Kängurus und Koalas verbunden. Und tatsächlich ist die einzigartige Tierwelt von Australien durch die Brände massiv bedroht und bedarf auch der Solidarität der Berliner Zoo- und Tierparkfreunde.“



Aufgrund der Brände ist der Lebensraum stark eingegrenzt und die Vegetation (und somit Futtermittel) vernichtet. Es werden Tausende von Kilo an Gemüse benötigt. Die Tiere gelten als besonders gefährdet, da ihr natürlicher Lebensraum zerstört wurde.



Schon vor den Bränden war das Bürstenschwanz-Felskänguru stark gefährdet. Die größte Bedrohung für die Kängurus stellte schon vor dem dramatischen Feuer die vom Menschen immer stärker vorangetriebene Umwandlung ihres natürlichen Lebensraumes in Weideland für Schafe, Ziegen und Rinder und landwirtschaftliche Nutzflächen dar.



Ein weiteres Problem sind immer längere Perioden extrem hoher Temperaturen. Sie heizen Australien auf, legen Feuchtgebiete trocken, machen Böden unfruchtbar und gefährden die Wasserreserven. Dadurch kam es häufiger zu Buschbränden, die den Lebensraum des Bürstenschwanz-Felskängurus stark einschränken.



Gespendet werden kann unter:



Freunde Hauptstadtzoos - Commerzbank Berlin

IBAN DE02 1204 0000 0912 9008 00, BIC COBADEFFXXX

Betreff: Känguru-Hilfe



„Gerade momentan ist der Einsatz von The Friends of the Brush-Tailed Rock-Wallaby besonders wichtig und benötigt unsere Unterstützung.“, so Ziolko.

