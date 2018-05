Freunde Hauptstadtzoos begrüßen 4.200. Mitglied

Der Tierpark Berlin steht vor einer seiner größten Herausforderungen in seiner Geschichte. Es wird in den nächsten Jahren darum gehen, ihn als modernen Zoo des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Diesen Weg möchte die Lichtenberger Abgeordnete Hendrikje Klein (Die.Linke), die direkt im Wahlkreis vom Tierpark gewählt wurde, aktiv begleiten und tritt in den Förderverein von Tierpark Berlin und Zoo Berlin e.V. ein.



„Mit ihren Eintritt in den Förderverein gibt Hendrikje Klein ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sich für den Berliner Tierpark und auch für den Berliner Zoo zu engagieren. Hiermit wird die dauerhafte Verankerung der Hauptstadtzoos in Berlin einmal mehr deutlich.“, so der Vorsitzende des Fördervereins, Thomas Ziolko.



Hendrikje Klein, die auch Mitglied für Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation ist, freut sich über ihre Mitgliedschaft: „Der Förderverein von Tierpark Berlin und Zoo Berlin ist ein gelungenes Beispiel für aktive bürgerschaftliche Teilhabe. Mit seinen ca. 300 Ehrenamtlichen ist der Förderverein eine aktive Unterstützung für die Hauptstadtzoos.“



Erreichbar ist die Fördergemeinschaft unter Tel. 51 53 14 07 oder im Internet unter www.freunde-hauptstadtzoos.de

