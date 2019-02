Raustauschwochen bei den Gemeindewerken Halstenbek gehen in zweite Runde

27.02.19

Am 1. März fällt auf der Weltleitmesse ISH in Frankfurt der Startschuss für die diesjährige Modernisierungsaktion „Raustauschwochen“. Über 60 Unternehmen aus acht Bundesländern möchten Hausbesitzer mit der Aktion dazu motivieren, ihre alte Heizung gegen ein modernes Gerät (r)auszutauschen. Auch die Gemeindewerke Halstenbek beteiligen sich an der Aktion. „In tausenden Heizungskellern schlummert ein enormes Potenzial für den Klimaschutz, denn ein Großteil der deutschen Heizungen ist veraltet und arbeitet ineffizient. Mit den Raustauschwochen geben wir daher einen Impuls für Heizungsmodernisierungen. Denn alte Heizkessel belasten nicht nur den Geldbeutel, sondern ebenso die Umwelt“, erläutert Gesche Richter, Vertriebsleiterin der Gemeindewerke Halstenbek.



Die „Raustauschwochen“ richten sich an Hausbesitzer und Modernisierer in Berlin, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Niedersachsen, Bremen sowie Schleswig-Holstein. Ziel ist es, die energetische Modernisierung und im Speziellen den Heizungstausch in das Bewusstsein der Hausbesitzer zu rücken. Neben einer Vielzahl an regionalen Stadtwerken und Energieversorgern beteiligen sich außerdem acht namhafte Heizgerätehersteller an der Aktion, die bis zum 31. Oktober 2019 läuft.



Bis zu 300 Euro Prämie zusätzlich zur staatlichen Förderung



Modernisierer profitieren während der „Raustauschwochen“ in mehrfacher Hinsicht, denn zusätzlich zu den staatlichen Fördermitteln wird jeder Heizungstausch von den teilnehmenden Geräteherstellern mit einer Prämie von 200,00 Euro unterstützt. Hinzu kommt, für Gaskunden der Gemeindewerke Halstenbek, ein Bonus in Höhe von 100 Euro. „Effiziente und bezahlbare Heiztechnologien wie zum Beispiel die Erdgas-Brennwerttechnik spielen in der Bestandssanierung eine wichtige Rolle“, erklärt Frau Richter. „Denn mit emissionsarmen Gas-Heizsystemen lassen sich unzählige Tonnen CO2 einsparen. Und gleichzeitig können Modernisierer ihre Energiekosten langfristig senken. Das ist ein doppelter Gewinn – für die Umwelt und den Geldbeutel!“



Bereits im Jahr 2017 wurde die Aktion von der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS und dem Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Insgesamt wurden in allen teilnehmenden Aktionsgebieten in den vergangenen zwei Jahren über 11.000 Heizkessel ausgetauscht. Mehr als 700.000 Tonnen CO2 können so über die Lebensdauer der neuen Heizungen eingespart werden. Auf der Website www.raustauschwochen.de können sich Verbraucher über die in diesem Jahr teilnehmenden Versorgungsunternehmen ihrer Region und Gerätehersteller informieren und die finanziellen Vorteile kennenlernen. Zudem bieten die Gemeindewerke Halstenbek Interessierten unter https://www.gwhalstenbek.de/ eine ausführliche Beratung zum Heizungstausch, zu Förderungen und zu den Vorteilen im Aktionszeitraum der Raustauschwochen an.

