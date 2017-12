Geberit präsentiert Neuheiten auf der imm cologne 2018

Das Badezimmer ist mehr als nur ein funktionaler Raum: Es wird zur Entspannungs- und Wohlfühlzone im eigenen Heim, im Hotel oder auch im öffentlichen Bereich. Vom 15. – 21.01.2018 ist der Sanitärtechnikhersteller Geberit, zu dem auch die Marke Keramag gehört, auf der internationalen Einrichtungsmesse imm cologne vertreten. In Halle 04.2, Segment „Pure Architects“, an den Ständen C051 und C053 präsentiert Geberit die neue Betätigungsplatte Sigma21 und weitere Highlightprodukte.



Bei der Badgestaltung legt Geberit höchsten Wert auf elegantes Design und Funktion und bietet zahlreiche clevere Lösungen für das komfortable Badezimmer – ganz egal ob Familienbad oder kompaktes Gäste-WC, anspruchsvolles Hotelbad oder Sanitärraum im (halb-)öffentlichen Bereich.



Neuprodukte und Messehighlights für ein hochwertiges Badambiente

Geberit stellt auf der imm cologne ästhetische und funktionale Produktneuheiten und Sortimentsergänzungen vor. Messebesucher können sich auf die Komplettbadserie Keramag Acanto freuen, die mit ihrer besonderen Vielfalt an Waschtischen, Spiegelschränken, Schränken und flexiblen Ablagefächern hervorsticht. Zu sehen ist auch die bodenebene Duschfläche Setaplano, deren Oberfläche sich sanft und warm anfühlt. Gleichzeitig ist sie robust und rutschhemmend und sorgt so für angenehmen Duschkomfort. Sigma21, eine neue WC-Betätigungsplatte, erfüllt mit ihrer edlen Materialkombination höchste Ansprüche bei der Badgestaltung. Passend dazu werden die Dusch-WCs AquaClean Mera und Tuma ausgestellt. Die Komforttoiletten reinigen den Nutzer sanft mit Wasser und überraschen mit weiteren Annehmlichkeiten.









