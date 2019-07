Pressemitteilung BoxID: 758850 (Gebeco GmbH & Co KG)

Reisen im Rhythmus der Musik

Mit Gebeco Musikfeste in Italien erleben

Musik ist eine Sprache, die wir alle verstehen. Weltweit verleihen Kulturen ihren Traditionen, Träumen und ihrer Lebensfreude Ausdruck, indem sie diese musikalisch inszenieren und gemeinsam feiern. Bekannte Musikfestivals laden dazu ein, gemeinsam mit den Einheimischen die Freude an der Musik zu feiern. Auf ausgewählten Gebeco Reisen sind Reisende live mit dabei. Es heißt also Ohren spitzen und die Klänge fremder und bekannter Melodien genießen. Alle Reisen sind im Internet und im Reisebüro buchbar.



Puccini Festival in der Toskana



Giacomo Pucchini gilt als einer der bedeutendsten italienischen Opernkomponisten. Auf der Dr. Tigges Studienreise „Die Toskana ausführlich entdecken - mit Besuch von Elba“ können Reisende während des Puccini Festivals im August einer Puccini-Oper auf der Seebühne von Torre del Lago lauschen. „Einmal möchte ich hierher kommen und eine meiner Opern unter freiem Himmel genießen.“ - Das war Puccinis Traum.



Nach dem Tod des Komponisten ließen ihn seine Freunde wahr werden. Mit der Aufführung von „La Bohème“ am See von Torre del Lago im Jahr 1930 begannen sie eine Festival Tradition, die sich bis heute fortsetzt. Jedes Jahr haben auch Gebeco Gäste die Möglichkeit, Teil dieses Opernfestes zu Ehren Puccinis zu werden. Auf Anfrage organisiert Gebeco den Transfer zum Veranstaltungsort und die Beschaffung der Eintrittskarten. Weitere Höhepunkte der Studienreise sind die Städte Florenz, Pisa und Siena sowie ein Besuch der Insel Elba. Die Gebeco Gäste nehmen sich Zeit und erkunden in Ruhe das grüne Eiland mit seinen Fischerdörfern, kleinen Badeorten und Kastanienwäldern. Die Reise endet auf dem italienischen Festland, in Greve, einem der Zentren des Weinanbaus in der Chianti-Region. In einer klassischen Fattoria tischt „Mamma“ Antipasti vom Feinsten auf. Bevor es „arrivederci“ heißt, lassen die Gebeco Gäste die Erlebnisse der letzten Tage bei ein oder zwei Gläsern Wein Revue passieren ─ dolce vita pur! Eine weitere Besonderheit der 11-tägigen Toskana-Tour: Die Gäste wechseln lediglich einmal ihr Hotel.



„Die Toskana ausführlich entdecken“,



Gebeco Länder erleben 11-Tage-Dr. Tigges Studienreise ab 1.945 € inkl. Flüge Link zur Reise: www.gebeco.de/235T000



Termine 2019: 10.08.-20.08., 31.08.-10.09., 14.09.-24.09., 28.09.-08.10., 12.10.-22.10.2019 Termine 2020: 21.03.-31.03., 04.04.-14.04., 18.04.-28.04.2020



Estate Romana in Rom



Das Sommerfestival „Estate Romana“ verwandelt die Stadt Rom in eine große Bühne. Jeder ist eingeladen in den Parks und auf den Plätzen der Stadt die musikalischen und literarischen Darbietungen zu genießen. Klassische Konzerte unter den Sternen und Opern Highlights auf der Straße, das macht den Zauber des Festivals aus. Mitten unter den Feiernden lassen sich auch die Gebeco Reisenden von der ausgelassenen Stimmung anstecken. Von Juli bis September haben Gebeco Gäste die Möglichkeit, während der siebentägigen Dr. Tigges Studienreise „Rom ─ Pantheon, Petersdom und Paläste“ Teil des Sommerfestivals zu werden. Nach erlebnisreichen Tagen in der Stadt, freuen sich die Reisenden darauf, abends gemeinsam mit den Römern zu feiern und die sommerlichen Nächte zu genießen. Die Studienreiseleitung gibt Tipps und weiß, welcher Programmpunkt an welchem Tag besonders zum empfehlen ist. Auch die klassischen Highlights der Stadt erlebt die Gruppe an der Seite ihrer Reiseleitung. Die Vatikanischen Museen, das Pantheon, das Kolosseum und der Petersdom sind nur einige Beispiele des umfassenden Gebeco Städteerlebnisses. Diese preiswerte Reise trägt das Label „Best Price“ und zeichnet sich insbesondere durch eine größere Teilnehmerzahl aus. Alle Eintrittsgelder und Besichtigungen mit Audio-System sind im Preis inkludiert. Um die Anreise umweltfreundlicher zu gestalten, haben die Gebeco Gäste die Möglichkeit, statt mit dem Flugzeug mit der Bahn anzureisen.



„Rom ─ Pantheon, Petersdom und Paläste“, Gebeco Länder erleben

7-Tage-Dr.Tigges Studienreise ab 995 € inkl. Flüge



Link zur Reise:www.gebeco.de/235T008



Termine 2019: 11.08.-17.08., 08.09.-14.09., 29.09.-05.10., 06.10.-12.10., 13.10.-19.10., 20.10.-26.10., 10.11.- 16.11.2019



Vormerktermine 2020: 23.02.-29.02., 08.03.-14.03., 15.03.-21.03., 22.03.-28.03., 05.04.-11.04., 19.04.-25.04., 26.04.- 02.05., 03.05.-09.05., 10.05.-16.05., 17.05.-23.05., 24.05.-30.05., 07.06.-13.06., 26.07.-01.08., 06.09.-12.09., 13.09.- 19.09., 20.09.-26.09., 27.09.-03.10., 04.10.-10.10., 11.10.-17.10., 18.10.-24.10., 01.11.-07.11., 15.11.-21.11.2020

