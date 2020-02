Pressemitteilung BoxID: 785716 (GEBAG Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG)

GEBAG feiert Richtfest in Großenbaum

Festtag in Großenbaum: Die GEBAG hat heute (7.2.2020) im Reiserweg 17-19 Richtfest gefeiert. Die Baugesellschaft errichtet dort zwei Mehrfamilienhäuser mit 33 Wohnungen mit rund 2.500 Quadratmetern Wohnfläche. Die Planung der Neubauten stammt vom Duisburger Architekturbüro dd Projektplanung.



Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link ließ sich die Feierlichkeiten in Großenbaum nicht entgehen: „Unsere Stadt braucht bezahlbaren Wohnraum in guter Qualität – die GEBAG ist auf diesem Weg ein verlässlicher und starker Partner.“



Die Häuser werden über zwei bzw. drei Etagen plus Staffelgeschoss verfügen. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen werden 52 bis 102 Quadratmeter groß und sind zum überwiegenden Teil öffentlich gefördert, das heißt, man braucht zur Anmietung einen Wohnberechtigungsschein. Die Mieten liegen hier bei 5,55 Euro pro Quadratmeter im Monat. Acht Wohnungen in den Staffelgeschossen sind frei finanziert und kosten rund 9 Euro pro Quadratmeter im Monat. Die GEBAG investiert rund 5,1 Millionen Euro in die Neubauten, deren Fertigstellung Ende 2020 geplant ist.



Im November 2018 hatte die GEBAG an gleicher Stelle zwei alte Mehrfamilienhäuser abgebrochen. Die insgesamt 26 Wohnungen standen schon lange zum größten Teil leer und wurden 2015 kurzfristig von der Stadt Duisburg als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. „Wir freuen uns, dass wir an Stelle der alten Gebäude hochwertigen neuen Wohnraum errichten können“, so GEBAG-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer. „Mit den Neubauten hier in Großenbaum zeigen wir erneut, dass bezahlbarer Wohnraum auch in hoher Qualität realisiert werden kann.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (