Baufertigstellungen: Keine Entwarnung für bezahlbaren Wohnungsbau

Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, zu den Baufertigstellungszahlen des Statistischen Bundesamtes:



"Die Bilanz beim Wohnungsbau erlaubt keine Entwarnung", erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, zu den heute veröffentlichten Baufertigstellungen 2018 des Statistischen Bundesamtes. "Das Ziel, den Neubaubedarf von 400.000 Wohnungen jährlich insbesondere in den Ballungsräumen zu decken, rückt in immer weitere Ferne. Die Politik muss endlich den Neubaumotor anwerfen. Dazu müssen die stetig steigende Auflagenflut beendet und die dringend notwendigen Anreize für mehr bezahlbaren Wohnraum endlich geschaffen werden. Alle von der Baukostensenkungskommission bereits identifizierten Maßnahmen müssen jetzt dringender denn je umgesetzt werden, damit die Neubaumieten wieder für alle bezahlbar werden."



Nach heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden in Deutschland im Jahr 2017 insgesamt 284.800 Wohnungen fertig gestellt. Das waren 2,6 Prozent beziehungsweise 7.100 fertig gestellte Wohnungen mehr als im Vorjahr. Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen habe es laut Destatis zuletzt im Jahr 2002 gegeben (289.600).

