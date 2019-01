Neuer General Manager im Mercure Hotel Bielefeld Johannisberg

17.01.19

Das Mercure Hotel Bielefeld Johannisberg hat einen neuen General Manager: Ab sofort führt Eberhard Haist die 45 Mitarbeiter. Damit übernimmt er die Verantwortung für die 119 Zimmer sowie den 456 m² großen Tagungsbereich und die Beach-Lounge mit Panoramablick auf Bielefeld. Haist war zuletzt als General Manager in den Harzresorts Torfhaus und Schierke tätig und in Letzterem zudem zeitgleich Geschäftsführer.



Jetzt möchte er zentral gelegen inmitten eines idyllischen ruhigen Parks auf der Spitze des Johannisbergs insbesondere das Veranstaltungs-geschäft noch stärker wachsen lassen. „Die moderne Ausstattung mit neun hellen Tagungsräumen und einem erstklassigen Restaurant bieten dafür beste Voraussetzungen und machen uns zu einer idealen Eventlocation in Bielefeld“, so Haist. Der 46-jähirge Hotelfachmann kann dafür neben einem breiten Erfahrungsschatz im Management der Hotellerie auch auf eine langjährige Erfahrung als Veranstaltungsleiter zurückgreifen. So arbeitete er unter anderem in der Veranstaltungsleitung im Hotel „Der Achtermann“ in Goslar und im „relexa Harz-Wald“ in Braunlage sowie als General Manager im Tagungs- und Messehotel „relexa Bad Salzdetfurth“ und zu dieser Zeit auch als Beirat im Tagungspool des Harzer Tourismusverbandes. Von 2014 bis 2017 war Haist bereits als General Manager für die GCH Hotel Group im Wyndham Garden Wismar, TRYP by Wyndham in Halle und Wyndham Garden Kassel tätig.



Weitere Informationen über das Hotel stehen auf der Seite der GCH Hotel Group www.gchhotelgroup.com/de/destination/bielefeld und auf www.mercure-hotel-bielefeld-johannisberg.com.

