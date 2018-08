Gemeinsam für Fortschritt durch Fortbildung: GC, GC Orthodontics und die Haranni Academie

Der Spezialist für dentale Werkstoffe GC Germany, sein Schwesterunternehmen GC Orthodontics und die Haranni Academie, Fortbildungszentrum für Zahnärzte und Kieferorthopäden, wollen in Zukunft als Partner zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation sind Fortbildungen vor allem im Bereich Prophylaxe und Kieferorthopädie auf qualitativ höchstem Niveau. Eine erste gemeinsame Veranstaltung am 01. September 2018 markiert den Beginn der neuen Partnerschaft.



Bereits im vergangenen Jahr haben GC und die Haranni Academie im Rahmen verschiedener und begeistert aufgenommener Veranstaltungen erfolgreich zusammengearbeitet. Wesentlich zur optimalen Ergänzung von Produkt und Fortbildung trug die große Schnittmenge von Zielen und Werten der Unternehmen bei – Grund genug, sich ab dem 01. September 2018 offiziell zu verbünden.



Sowohl die Materialspezialisten als auch das Fortbildungszentrum ziehen ihre innovative Kraft aus ihrer langen Tradition als inhabergeführte Unternehmen: GC hat sich seit seiner Gründung 1921 erfolgreich auf dem globalen Markt etabliert. Intensive und kontinuierliche Forschung schafft gute Voraussetzungen dafür, dass Anwender der umfangreichen Produktpalette nahezu jeder zahnmedizinischen Herausforderung gewachsen sind. Mit GC Orthodontics wurde schließlich ein separates Unternehmen gegründet, das die GC Philosophie auch in die Sparte der Kieferorthopädie trägt. Die Haranni Academie hält seit über 40 Jahren Zahnärzte, Kieferorthopäden und Fachassistenz durch Fortbildungen auf dem aktuellsten Stand von Wissenschaft und Praxis. Als Partner vereint sie der Wunsch, zahnmedizinische Behandlungen von höchster Qualität zu ermöglichen – besonders in den Bereichen Prophylaxe und Kieferorthopädie.



Wer sich selbst ein Bild von der künftigen Kooperation machen will, erhält gleich zu Beginn der offiziellen Partnerschaft dazu Gelegenheit: Am 01. September 2018 unterstützt GC den Wissenschaftlichen Leiter der Haranni Academie, Prof. Dr. Stefan Zimmer, beim Auftaktkurs des Kinderzahnmedizin-Curriculums. Qualifizierte Mitarbeiter des Werkstoffspezialisten begleiten die Schulung „Prophylaxe im Kindes- und Jugendalter“ und beantworten Fragen der Teilnehmer. Außerdem stellt GC passende Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Lösungen aktueller zahnmedizinischer Fragestellungen zur Verfügung. Auf diese Weise wird die professionelle Prävention und ihre Organisation in der Praxis für das ganze Team besonders plastisch.



Interessenten finden weitere Informationen unter https://haranni-academie.de oder wählen 02323/9468300.



GC: Für eine Welt gesunder Zähne



Als ein führender Dentalanbieter steht GC seit 1921 für globale Zahngesundheit. Das Unternehmen ist mit rund 600 Produkten in über 100 Ländern präsent und beschäftigt mehr als 3.100 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. GC ist weltweiter Marktführer für Glasionomer-Technologien und Anbieter des Restaurationssystems EQUIA Forte mit innovativer Glas-Hybrid-Technologie. Daneben deckt das Unternehmen in den Bereichen Prävention, Restauration und Prothetik nahezu alle Praxis- und Laboranforderungen mit seinem Material-Portfolio ab. Das Angebot umfasst u.a. ästhetische Composites wie GC Essentia oder das neue hochstabile Restaurationscomposite G-ænial Universal Injectable sowie Befestigungs- und Adhäsivsysteme für die Befestigung klinischer Prothetik wie GC G-CEM LinkForce und GC G-Premio BOND. Außerdem finden sich die bekannten, hochästhetischen Keramiken der Initial-Familie inkl. der pressfähigen Lithium-Disilikat-Glaskeramik Initial LiSi Press im Portfolio. Mit Lösungen wie der CAD/CAM-Hybridkeramik GC CERASMART und dem Intraoralscanner GC Aadva IOS beschreitet GC zudem innovative Pfade auf dem Feld Digitaler Technologien. Für seine Produkt- und Servicequalität wurde das Familienunternehmen vielfach prämiert – u.a. ist GC Europe Preisträger des EFQM Excellence Awards und erhielt darüber hinaus den Platin-Status des EFQM Global Excellence Index, in der Kategorie „Healthcare“.

Die GC Orthodontics Europe GmbH hat ihren Hauptsitz im deutschen Breckerfeld und vertreibt Ihr Produktportfolio direkt in Deutschland und Frankreich sowie über exklusive Vertragshändler in den restlichen Gebieten Europas, dem Nahen Osten sowie in Afrika. Kunden und Partner profitieren von hohen Qualitätsstandards auf allen Gebieten, insbesondere dem Angebot individualisierter Produktlösungen sowie der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter im Bereich der Kieferorthopädie. Produktpartner mit langjähriger Kompetenz ist die Tomy Inc., führendes japanisches Unternehmen und bekannt für seine Innovationskraft, Effizienz und Qualität. Das Produktportfolio umfasst im Wesentlichen moderne Lösungen für die festsitzende Kieferorthopädie - Highlight des Sortiments sind die selbstligierenden Bracket-Systeme der Experience Linie. Neben Experience Metall, Experience Ceramic und Experience Lingual umfasst diese auch Rhodium-veredelte, ästhetische Varianten, wie z.B. die Experience Mini Metal Brackets. Diese sind kaum größer als ein konventionelles Bracket und vereinen Ästhetik, Effizienz und Komfort in einem Produkt.





