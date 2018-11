Schüler aus Deutschland auf Sprachreise in England

16.11.18

Der GB-D Freundeskreis e.V. organisiert seit über 30 Jahren Schülersprachreisen nach England. Die Schüler lernen beim Oxford College of English in Torquay an der Südküste Englands. Der nächste Kurs findet Ostern in der Zeit vom 14.04.27.04.2019 statt. Auch in den Sommerferien sind viele Kurs geplant.



Freundliche und sorgfältig ausgewählte Gastfamilien sorgen für das Wohlbefinden und bieten ein herzliches Zuhause auf Zeit. Mit viel Erfahrung und Abwechslung sorgen die englischen Lehrer des Oxford College of English in kleinen Klassen dafür, dass das Lernen Spaß macht und Langeweile keine Chance hat. Während die Vormittage von 09:00 Uhr – 12:30 Uhr für das Lernen reserviert sind, bleibt an den Nachmittagen genug Zeit für Spiel, Spaß, Sport und Ausflüge um Land und Leute kennenzulernen. Viele Schüler mit einer schlechteren Englischnote kommen mit einer ganz neuen Einstellung zur englischen Sprache zurück und das zeigt sich auf dem nächsten Zeugnis. Auch als Vorbereitung für eine Nachprüfung nach den Sommerferien im Fach Englisch werden die Kurse gerne genutzt. Die jungen England-Fans ab 12 Jahren mit einer guten Note freuen sich, wenn sie England besuchen dürfen, um die Sprachkenntnisse vor Ort anzuwenden. Ein Einstufungstest am ersten Schultag sorgt dafür, dass niemand überfordert wird oder sich langweilen muss.



Der günstige Vereinspreis, ab € 599,- (z. B. Kurs TQ1 vom 14.04.-20.04.2018) beinhaltet die Unterkunft in einer Gastfamilie bei Vollpension - 15 Zeitstunden Englischunterricht pro Woche (zusätzlicher Unterricht möglich), sowie ein umfangreiches Ausflugs- und Freizeitprogramm. Besonders geschulte Betreuer aus Deutschland begleiten die Jugendlichen von Anfang an und stehen ihnen auch in England stets mit Rat und Tat zur Seite. Die Herausforderung sich zurecht zu finden fördert die Sprachkenntnisse zusätzlich.



Etwa die Hälfte der Teilnehmer meldet sich alleine für den Sprachurlaub an, noch viel mehr Spaß macht die Reise aber zu zweit oder mit einer größeren Gruppe, auch ganze Familien sind mitunter dabei. Besondere Angebote für Schüler bestimmter Schulen sind möglich und auch Klassen- oder Stufenfahrten werden angeboten und organisiert. Die Schüler haben eine große Chance neue Freundschaften mit Gleichgesinnten zu knüpfen die oft ein Leben lang halten.



Der Kontakt ist über das Internet denkbar einfach: www.gb-d-sprachreisen.de. Eine kostenlose Broschüre mit Terminen und Preisen gibt es beim Verein GB-D Freundeskreis e. V. - Silke Truppner, Maischützenstraße 13, 44805 Bochum unter info@gb-dfreundeskreis. de. Telefonisch erreichbar unter: 0234 9250043 oder 0162 8602772 (Anruf, SMS oder WhatsApp)





