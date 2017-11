"Alles für den Gast": Gastronovi präsentiert modulare Software-Komplettlösung für die Gastronomie

Vom 11. bis 15. November öffnet die „Alles für den Gast“ in diesem Herbst für Branchenvertreter ihre Tore. Auf der Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie präsentiert sich der Software-Anbieter gastronovi gemeinsam mit dem neuen strategischen Partner, dem Zustell- und Abholspezialisten Transgourmet. Am Stand 0228 in Halle 10 können sich Messebesucher über aktuelle Anforderungen an moderne Kassensystem-Lösungen informieren.



Gastronovi Office ist eine cloudbasierte Software-Komplettlösung für die Gastronomie und deckt von Kassensystem über Warenwirtschaft bis hin zu Einkaufssystem und Tischreservierung die Prozesse im Betriebsalltag ab. Gastronomen können mit der Software entscheidende und wiederkehrende Abläufe digitalisieren und damit die Effizienz im Alltagsgeschäft steigern. Module wie das neue „Bestellsystem“ optimieren die Serviceerfahrung des Gastes und können zu einer gesteigerten Gästezufriedenheit beitragen. Das Selfordering-System für Gastronomie und Hotellerie lässt sich nahtlos in das gastronovi Kassensystem integrieren. Es ermöglicht Restaurantgästen drei Varianten, online zu bestellen und zu bezahlen - Vorbestellung inklusive Tischreservierung, Take-Away und InHouse-Ordering - und auch in der Hotellerie findet das gastronovi-Bestellsystem Anwendung. Übernachtungsgäste können unter anderem mit dem eigenen Smartphone zusätzliche Serviceangebote buchen, den Zimmerservice rufen oder in der hauseigenen Gastronomie vorbestellen.



Ganz neu ist außerdem, dass einzelne Funktionen des Moduls „Marketing“ ab sofort unabhängig voneinander gebucht werden können. Die Funktionen Homepage und Präsentationskanäle sind ab 29 Euro im Monat erhältlich, Speisekarte und Newsletter ab 19 Euro. Mit dem neuen Angebot geht gastronovi noch einen Schritt weiter in der individuellen Anpassung der Gastronomie-Software. Mit insgesamt 15 Modulen bietet das Unternehmen jedem Gastronomen eine für seine Bedürfnisse passgenaue Komplettlösung und damit die Möglichkeit, wiederkehrende Prozesse zu automatisieren. Das Gesamtangebot und insbesondere die einzelnen Marketing-Funktionen zeigt gastronovi auf der „Alles für den Gast“ in Salzburg.

gastronovi GmbH & Co. KG

Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie. Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von Warenwirtschaft über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenkartei sowie Bestell- und Einkaufssystem. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2011 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch und Bartek Kaznowski gegründet und beschäftigt inzwischen 40 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die einzelnen Module auf www.gastronovi.de

