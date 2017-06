Skrupellos schwäbisch: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle auf der Gartenschau

Dass das italienische „dolce far niente“ auch in der schwäbischen Lebensart sprachlich verwurzelt ist, beweist Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle am 18. Juni um 16 Uhr auf der Sparkassen-Bühne. Denn: Kaum einer kennt Land und Leute besser als die Herren Stumpfes, die im Rahmen ihrer schwäbischen Welttour 2017 natürlich auch in Bad Herrenalb gastieren. Mit Hilfe ihres auf der Bühne aufgebauten „fahrenden Musikalienhandels“ wird im neuen Programm der „skrupellosen Hausmusiker“ gezupft, gezogen, geblasen, gesungen, gebrüllt, gestrichen, geschlagen, getrunken, gegessen und geschwitzt was das Zeug hält. Da sage noch einer, Schwaben können nix außer „schaffa“!





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren