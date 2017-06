Gartenschau-Tageskarten: Ermäßigungsberechtigungen vor dem Kauf anzeigen

Besucher der Gartenschau, die eine der zahlreichen Berechtigungen auf den rabattierten Eintrittspreis von 11 Euro für eine Tageskarte haben, sollten daran denken, ihre Ermäßigungs-berechtigung vor dem Erwerb eines Tagestickets vorzuzeigen. Geschäftsführerin Sabine Zen-ker erklärt, warum diese Vorgehensweise notwendig ist: „Wir haben aktuell 18 Kooperations-partner, die Ihren Kunden den vergünstigten Eintritt zur Gartenschau ermöglichen. Es ist leider nicht möglich, dass unser Kassenpersonal jeden Besucher auf alle Vergünstigungen hinweist, ohne dass es zu langen Wartezeiten kommt." Die Gartenschau informiere deshalb an den Kassen und im Internet detailliert über alle Rabattmöglichkeiten. „Diese Hinweise können sich unsere Besucher in Ruhe vor dem Kauf der Tickets durchlesen und dann gezielt nach der passenden Ermäßigung fragen. Auf diese Weise können wir einen schnellen Ablauf an den Kassen gewährleisten und allen Besuchern ein von Beginn an tolles Gartenschauerlebnis bie-ten."



Infos zu den Ermäßigungen gibt es an den Gartenschaukassen und im Internet unter www.badherrenalb2017.de/besuch/eintrittspreise/.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren