Pflanzkalender 2018: Diese Gewächse können Sie jetzt schon pflanzen!

Der Frühling macht sich langsam bemerkbar und damit auch die Lust auf den Garten. Doch welche Sorten Gemüse, Kräuter und Zierpflanzen können so früh im Jahr überhaupt schon angepflanzt werden?



Gartencenter.de hat einen Aussaatkalender zusammengestellt, der die idealen Pflanzzeiten der beliebtesten Gartenpflanzen zeigt:





Viele Gemüse-Sorten können Sie bereits jetzt im März aussäen. Tomaten können schon ab Januar angepflanzt werden.

Beeilen sollten Sie sich bei Brokkoli und Lauchzwiebel: Diese Sorten müssen bis Ende März gesetzt werden.

Bei den Kräutern vertragen Basilikum, Liebstöckel, Petersilie, Rosmarin und Rucola die frühe Aussaat im März.

Die meisten Zierpflanzen-Samen kommen erst ab April in die Erde. Bereits jetzt können Sie aber Astern, Fleißiges Lieschen, Männertreu, Ringelblume und Schleierkraut einpflanzen.

Mit den Gartencenter.de-Pflanzkalendern für Gemüse, Kräuter und Zierpflanzen können (Hobby-)Gärtner auf einen Blick feststellen, wann welche Pflanzen gesetzt und geerntet werden können.





Spätestens jetzt beginnt für Hobbygärtner die Draußen-Saison. Und das sind nicht wenige: Mehr als 37 Millionen Deutsche gaben laut einer Studie des IfD Allenbachan, sich für Gartenarbeit zu interessieren.



Welche Pflanzen wann gesät werden können, hat das Vergleichsportal Gartencenter.de nun in einem praktischen Aussaatkalender zusammengefasst. Darin finden Gartenfreunde neben Zeitangaben von Aussaat und Ernte bzw. Blüte sogar Tipps zur korrekten Pflanztiefe.



Viele Gemüsesorten können ab März in die Erde



“Einige Pflanzen können bereits jetzt im März in die Erde gesetzt werden”, weiß Désirée Rossa, Pressesprecherin von Gartencenter.de. “Vor allem viele Gemüsearten sind hart im Nehmen und können schon ohne Probleme nach Draußen”.



Die Ausnahmen: Bei Fenchel, Pastinake, Radieschen, Sellerie und Steckrübe müssen Sie noch bis April mit dem Einpflanzen warten. Gurken, Kürbis, Zucchini und Rosenkohl fühlen sich erst ab Mai in der Erde wohl.



Diese Kräuter und Zierpflanzen können Sie ab März aussäen



Zierpflanzen sind etwas empfindlicher: In der Regel können sie ab April eingesetzt werden. Einige Sorten, wie Astern, Fleißiges Lieschen, Männertreu, Ringelblume und Schleierkraut können aber schon einen Monat vorher gepflanzt werden.



Auch viele Kräuter sind eher empfindlich. Die Ausnahmen Basilikum, Liebstöckel, Petersilie, Rosmarin und Rucola können Gartenfreunde aber bereits im März aussäen.



Hintergrund



Auf Gartencenter.de finden Gartenfreunde Tests, Ratgeber und Vergleiche rund ums Thema Garten und Freizeit. Von Algenentferner bis Zeckenzange finden Gartenfreunde hier eine fundierte Entscheidungshilfe, die den Kauf erleichtert. Damit die wertvolle Zeit draußen im Grünen noch schöner wird!

