Richtfest für neues Logistikzentrum in Eschweiler

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH und das Aachener Logistikunternehmen Hammer GmbH & Co. KG haben heute gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft das Richtfest für das neue Logistikzentrum in Eschweiler gefeiert. Der Neubau, der auf einem 186.000 Quadratmeter großen Grundstück im interkommunalen Gewerbegebiet Inden/Weisweiler „Am Grachtweg“ entsteht, soll bis zum Jahresende fertiggestellt werden.



Errichtet wird dort eine knapp 94.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie, die inklusive einem zusätzlichen Zwischengeschoss sowie Büros und Sozialräumen eine Nutzfläche von 105.000 Quadratmetern bietet. „Wir investieren insgesamt rund 60 Millionen Euro in das Projekt“, sagt Christopher Garbe, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH.



Nutzer der modernen Logistikanlage ist das Aachener Speditions- und Logistikdienstleistungsunternehmen Hammer. „Als Multi-User-Standort ist das Logistik Center Eschweiler in der Region einzigartig und für uns ein wichtiger Baustein für weiteres Wachstum“, sagt Geschäftsführer Wolfgang „Tim“ Hammer. „Wir haben nun die Kapazitäten, um die steigenden Anforderungen unserer Bestandskunden zu erfüllen und gleichzeitig das Neugeschäft zu integrieren.“ Dazu investiert Hammer auch in die technische Ausstattung des Logistikzentrums, in dem eine automatische Kleinteilelagerung künftig den Warenfluss beschleunigt.



Zu den langjährigen Kunden, für die Hammer in Eschweiler umfassende Lager- und Logistikdienstleistungen übernimmt, zählt die QCG Computer GmbH – ein Unternehmen, das komplette Systeme für große Rechenzentrumsbetreiber montiert und testet. „Für QCG haben wir im Logistikzentrum in enger Absprache mit allen Beteiligten eine 10.000 Quadratmeter große Produktionshalle für die Server- Montage integriert“, erläutert Christopher Garbe.



Ausgestattet wird die 217 Meter breite und 385 Meter lange Logistikimmobilie mit 80 Toren für die reibungslose Be- und Entladung der Lkw. Auf dem Außengelände sind 25 Stellplätze für Lkw und 200 für Pkw vorgesehen. Wolfgang „Tim“ Hammer: „Bei voller Auslastung werden wir künftig in Eschweiler insgesamt mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigen.“ Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Lage im Rheinischen Revier mit hervorragenden Anbindungen an die Verkehrsinfrastruktur. So verfügt der Standort im interkommunalen Gewerbegebiet über eine direkte Zufahrt zur A 4, nach zwölf Kilometern ist die A 44 erreicht und die Wirtschaftsregionen Aachen und Köln sind ebenfalls nur 24 beziehungsweise 40 Kilometer entfernt. „Darüber hinaus gibt es durch die Nähe einen engen Austausch mit der Aachener Hochschule, gute Kooperationen mit den Partnern vor Ort und nicht zuletzt die Möglichkeit, modernste ökologische Maßstäbe mit dem Neubau erfüllen zu können“, hebt der Hammer-Geschäftsführer weitere Pluspunkte hervor. Er ist sich sicher: „Mit dem Logistik Center Eschweiler haben wir unsere Position im Markt weiter gestärkt.“



Über die Hammer GmbH & Co. KG



Die Hammer GmbH & Co. KG ist ein mittelständischer, inhabergeführter Logistikdienstleister aus Aachen mit über 460 Beschäftigten und eigenem Fuhrpark. Das Unternehmen steht seit mehr als 60 Jahren für professionelle Organisation, Abwicklung und Durchführung nationaler und internationaler Land-, See- und Luftfrachtverkehre. Neben effizienten Transportlösungen und eigenem Fuhrpark, liegen die breitgefächerten Kompetenzen im Bereich innovativer Logistikdienstleistungen und Kontraktlogistiklösungen entlang der gesamten Supply Chain.

















GARBE International GmbH

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist einer der führenden Anbieter und Manager von Logistik- und Unternehmensimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen zählt seit mehr als 25 Jahren zu den bedeutenden unabhängigen Kooperationspartnern für Transport- und Logistikdienstleister, Handel und produzierendes Gewerbe. Die Garbe Industrial Real Estate GmbH entwickelt, kauft bzw. verkauft, vermietet, verwaltet und finanziert hochwertige nachvermietbare Gewerbeimmobilien an attraktiven nationalen und internationalen Verkehrs- und Industriestandorten. Mit rund 3,3 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche betreut die Garbe Industrial Real Estate GmbH aktuell 128 Objekte an 93 Standorten in drei Ländern im Wert von 2,2 Milliarden Euro.

